Spelunky et Spelunky 2 arrivent sur Nintendo Switch le 26 août

Mossmouth a annoncé que Spelunky et Spelunky 2 seront lancés sur Nintendo Switch le 26 août. Les deux jeux sortiront sur le Nintendo eShop en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, tandis que d’autres régions n’ont pas encore été annoncées. La liste a d’abord été remarquée par le site australien Vooks.net.

Spelunky coûtera 10 $ et prendra en charge le multijoueur local tandis que Spelunky 2 coûtera 20 $ et propose un jeu en ligne à quatre joueurs. L’année dernière, les deux jeux ont tous deux été annoncés sur Nintendo Switch lors d’une présentation Indie World avec une fenêtre de sortie à l’été 2021. Il est étrange que Nintendo ait eu une autre vitrine Indie World hier et ne l’ait pas annoncé, mais au moins maintenant, leur sortie est confirmée plus tard ce mois-ci.

Spelunky est initialement sorti sur PC en 2008 et Xbox 360 en 2012, avec les versions PlayStation Vita et PS3 en 2013. Il est ensuite arrivé sur PS4 en 2014. Jusqu’à présent, Spelunky 2 n’est sorti que sur PS4 et PC. Mais maintenant, les deux jeux arrivent bientôt sur Nintendo Switch.

On ne sait pas s’ils seront également lancés sur d’autres plates-formes, telles que PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ou même Google Stadia. Cependant, les deux jeux peuvent être joués sur PS5 via une rétrocompatibilité et il en va de même pour la version Xbox 360 du jeu sur les consoles Xbox ultérieures.

