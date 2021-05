Spence d’abord et Gervonta plus tard, obtiendra-t-il le carburant?

La confirmation de l’unification des titres poids welter entre Errol Spence (WBC-IBF) et Manny Pacquiao (WBA) le 21 août à Las Vegas, a révolutionné l’agenda de la boxe et laissé plusieurs scénarios qui dépendent du résultat de ce combat à la spéculation libre. L’un d’eux, le plus fascinant, pourrait même être un accord inclus dans l’offre millionnaire qui a convaincu les Philippins d’accepter d’affronter Spence: un autre combat millionnaire en cas de victoire sur Spence.

Et si tel était le cas, le rival évident serait Gervonta Davis s’il parvient à vaincre Mario Barrios, le champion régulier WBA Welter Jr. qu’il affronte le 26 juin à Atlanta, essayant d’être couronné champion simultané dans trois divisions différentes.

Ce combat possible a du sens des deux côtés. Du côté de Manny Pacquiao pour la valeur financière évidente de ces deux chocs, compte tenu de la somme millionnaire de dépenses qui s’annoncent en 2022 pour les élections aux Philippines auxquelles ils tiennent pour acquis que le PacMan se présentera à la présidence.

Du côté de Gervonta Davis, comme nous l’avons analysé dans les vidéos précédentes (https://youtu.be/zLqeG4POrIs), les intentions de Floyd Mayweather semblent claires: faire de lui le nouveau visage de la boxe à la pointe des ceintures et une croissance constante de ses effectifs en statistiques.

Si Davis bat Barrios et obtient son troisième bandeau, il est évident d’imaginer que face à Manny s’il battait Spence, Jr.est le prochain sur ce calendrier ambitieux pour “ Tank ” Davis.

Bien sûr, Manny Pacquiao vaincre Spence est une autre histoire. Cependant, comme nous l’analysons dans cette vidéo, les chances de victoire du Philippin sont très élevées, malgré le favoritisme naturel d’Errol Spence.

VIDÉOS PRÉCÉDENTES

Davis aura-t-il des clauses?: Https://youtu.be/oEmcUVUSPUM

Confirmé Spence-Pacquiao: https://youtu.be/OpHfrTxz0-I