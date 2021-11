Spencer : Comment Diana est devenue la princesse de la culture populaire

Le nouveau film Spencer a ravivé la fascination du public pour Diana (Photo: Bettmann Archive)

Bien qu’elle soit décédée depuis 1997, Diana, princesse de Galles, fait à nouveau l’objet de beaucoup d’attention.

Cette fois, ce n’est pas à cause de l’anniversaire de sa mort ou de la rupture apparente de la relation de ses fils. Au lieu de cela, le film très attendu, Spencer avec Kristen Stewart est sorti.

Se concentrant sur décembre 1991 au domaine Queen’s Sandringham, Spencer imagine la décision de Diana de mettre fin à son mariage avec le prince Charles et de quitter la famille royale.

Après sa première mondiale, la performance de Stewart en tant que Diana a déjà été saluée comme digne d’un Oscar. La réception du film a même obtenu une standing ovation de trois minutes.

Au cours de sa vie, Diana a joué de nombreux rôles aux yeux du public. Elle est devenue une princesse après un mariage de conte de fées, une mère, une victime de boulimie, une cible de la presse tabloïd, une icône de la mode, une captivante des cœurs publics et finalement une divorcée décédée à l’âge de 36 ans dans des circonstances tragiques.

Diana a également été vénérée comme un symbole internationalement reconnu pour l’amour, la compassion et la charité et un défenseur des défavorisés et stigmatisés. Diana a compris le pouvoir de jouer un rôle aux yeux du public et l’a utilisé pour changer les attitudes et résoudre les problèmes de société.

En tant que personnalité publique de premier plan, Diana a fait preuve d’une rare vulnérabilité et d’une humanité qui différaient de la famille royale avec laquelle elle s’était mariée. Par la suite, elle a atteint un statut bien-aimé qui s’est étendu au-delà de la mort.

En effet, Diana ne se limite plus aux photographies et aux interviews de son vivant. Elle est ressuscitée dans The Crown de Netflix et maintenant dans son propre long métrage, Spencer.

Diana connaît une carrière posthume réussie – avec son image et sa vie en train de travailler après sa mort – sans son consentement. Et de cette façon, Diana est présentée comme un héros de la culture populaire consommable à la génération née après sa disparition.

Kristen Stewart joue Diana dans Spencer (Photo: Neon / BACKGRID)

Potins internationaux

Diana a fait l’objet de nombreux potins au cours de sa vie. Même après sa mort, les potins des tabloïds et la fascination pour la princesse n’ont pas vraiment faibli. Cette fascination a de nouveau été ravivée à l’échelle mondiale à la perspective de la sortie de Spencer.

La recherche montre que les commérages ou les propos frivoles peuvent aider à créer et à maintenir des liens sociaux car ils nous permettent de former des groupes. Cela peut également permettre aux gens de développer de nouvelles façons de penser à eux-mêmes et aux autres.

Diana a fait l’objet de commérages pendant et après sa vie (Photo: PA)

Cependant, les objets de commérages, comme Diana, ne connaissent pas un renforcement des liens avec les autres. Au lieu de cela, ils deviennent aliénés ou une cible et victimisés par les discussions menées à leur sujet. De cette façon, les représentations de Diana dans la culture populaire permettent de déclencher une nouvelle vague de potins alors que le public regarde, consomme et contemple.

À travers les potins au niveau international de masse, Diana devient de plus en plus objectivée et abstraite. Elle est une « autre », un symbole à utiliser et dont il faut parler. Sa vie personnelle est diffusée à la vue de tous. Et maintenant, ses pensées et ses sentiments privés ont reçu la touche hollywoodienne – elle est fictive et spéculée comme un personnage de film consommable réinventé.

Fixé sur un symbole

La princesse Diana en tant que héros de la culture populaire et source de potins a de la valeur pour faire la lumière sur les appétits de la société au 21e siècle.

Elle révèle combien a changé et aussi combien peu a changé dans la façon dont les liens sociaux se forment à travers les commérages. Parler des riches et des célébrités lie toujours les gens, mais cela s’est maintenant étendu au domaine international des médias sociaux.

Diana est à jamais figée dans le temps en tant que belle divorcée et mère d’un futur roi. Elle parvient à susciter l’intérêt du public et est un tremplin pour les débats sur les enjeux de société. Que le défi soit la liberté de la presse, le rôle de la famille royale ou le deuil public. Diana est un catalyseur du débat public.

Diana révèle que la société est toujours obsédée par des symboles qui peuvent être à la fois vénérés et vulnérables. Elle met en évidence les divisions sociétales tout en favorisant l’unité et la convivialité. Et la réinvention de Diana dans Spencer cultive un espace permettant à la communauté internationale de bavarder à nouveau sur la « princesse du peuple » dont le conte de fées a tourné au vinaigre.

Par Ruth Penfold-Mounce, maître de conférences en criminologie, Université de York

Cliquez ici pour lire l’article original sur The Conversation



PLUS : Kristen Stewart insiste sur le fait que son film sur la princesse Diana Spencer vient d’un « endroit prévenant »



PLUS : La Couronne « montrera l’interview de Martin Bashir avec la princesse Diana » malgré le fait que le prince William ait dit qu’elle ne devrait « plus jamais être diffusée »

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();