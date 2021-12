Spencer Davis Group obtient une certaine affection américaine

Peu de chansons qui commencent leur vie dans les charts au bas de l’échelle du Billboard Hot 100 finissent par atteindre le Top 10. Les positions inférieures de l’enquête sacrée au fil des ans ont souvent été peuplées de singles qui ont bouillonné autour des échelons inférieurs avant de disparaître. pour de bon. Mais la Saint-Sylvestre 1966 a dû être le jour de chance du Spencer Davis Group.

Sur le palmarès Billboard du 31 décembre de cette année-là, alors que le temps passait jusqu’à ce qui allait devenir l’année du pouvoir des fleurs, et alors que les Monkees grimpaient au premier rang avec « I’m A Believer », Spencer et son groupe se sont inclinés à No.100 avec « Gimme Some Lovin. »’

La chanson, écrite par Davis avec Steve Winwood et son frère Muff, et mettant en vedette la combinaison distinctive de la voix de Steve et de l’orgue Hammond B-3, avait été un succès au Royaume-Uni en novembre. « Steve avait chanté ‘Gimme some lovin’, criant juste n’importe quoi », a déclaré Muff, pour rappeler que certains des morceaux les plus durables peuvent prendre vie très facilement. « Il a fallu environ une heure pour écrire, puis au pub pour le déjeuner. »

Après avoir grimpé tout le mois, il a passé une semaine au n°2 comme les garçons de la plage sont entrés dans la seconde moitié de leur quinzaine au sommet avec « Bonnes vibrations. » Mais alors que de nombreuses entrées au n ° 100 pourraient s’attendre à sombrer, le single (sorti en Amérique non pas sur Fontana, mais sur United Artists) a bondi de 20 places dans le premier graphique de 1967. Il a ensuite passé deux semaines au n ° 7 dans fin février et début mars. Après une seule entrée dans le palmarès des singles américains, lorsque « Keep On Running » a atteint la 76e place en 1965, le Spencer Davis Group avait mis le pied dans la porte américaine.

