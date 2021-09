Spencer Davis Group rouvre la roue torsadée

La roue torsadée est l’une de ces boîtes de nuit et lieux de musique qui reste dans le cœur de ceux qui l’ont fréquentée, des décennies après son apogée. Le club R&B original de Brazennose Street, Manchester, qui a ouvert ses portes en 1963, a accueilli les deux grands noms britanniques, du Spencer Davis Group et John Mayall à Alexis Korner et à la Graham Bond Organisation. Il était également fier d’accueillir des stars américaines en visite, telles que John Lee Hooker, Screamin’ Jay Hawkins et Solomon Burke.

Le lieu d’origine a fermé ses portes en septembre 1965 avec une représentation des Blues Breakers de Mayall, puis le Twisted Wheel a organisé une grande soirée le 18 de ce mois. Le club a rouvert ses portes dans son nouvel emplacement au 6, Whitworth Street, alors que le lieu accueillait à nouveau le Spencer Davis Group.

The Twisted Wheel, dans sa nouvelle adresse comme dans l’ancienne, a conservé son statut de cave en sueur, et l’un des lieux d’émergence de Northern Soul. Les membres pouvaient voir de superbes groupes live et des sessions de danse toute la nuit avec un DJ, sinon dans le meilleur de la hi-fi, tout le club fonctionnerait avec un amplificateur de 30 watts.

Spencer et le groupe avaient déjà fait trois apparitions dans les charts britanniques à cette époque, mais les trois sorties (“I Can’t Stand It”, “Every Little Bit Hurts” et “Strong Love”) avaient culminé en dehors du Top 40. Comme ils sont montés sur la scène de la roue délocalisée, ils n’étaient plus qu’à quelques semaines d’entrer dans les best-sellers avec la chanson qui allait tout changer pour eux, le futur n°1 « Keep On Running ».

La crème arrive et se pose

Le club a accueilli un autre moment de l’histoire en juin suivant, lorsqu’il a organisé le première apparition en direct par Crème, dans un échauffement officieux pour leurs débuts officiels le lendemain au National Jazz & Blues Festival à Windsor. La roue tordue a continué jusqu’en 1971, mais le site n’a été rasé au bulldozer, au grand regret de tous ceux qui s’en souvenaient si tendrement, qu’en 2013.

Écoutez la liste de lecture Best Of du groupe Spencer Davis de uDiscover Music.

Mais son esprit perdure à son emplacement actuel à Manchester, dans Princess Street, où deux sessions Sunday Soul DJ ont lieu chaque mois au Night People, pour faire salle comble. Nous pouvons également recommander l’émission hebdomadaire Twisted Wheel Club Radio, qui était diffusée tous les mercredis soirs avant le verrouillage pandémique de 2020; rattraper les listes de lecture d’archives au club Page Mixcloud.