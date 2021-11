Spencer de Xbox dit que les jeux NFT se sentent « plus exploiteurs que les artistes

Le responsable de Xbox Phil Spencer a déclaré que les jetons non fongibles tels qu’ils existent actuellement sont exploiteurs.

S’adressant à Axios, l’exécutif a déclaré que cette entreprise basée sur la blockchain concerne davantage l’exploitation que le divertissement.

« Ce que je dirais aujourd’hui sur NFT, c’est que je pense qu’il y a beaucoup de spéculations et d’expérimentations qui se produisent, et que certains des créatifs que je vois aujourd’hui se sentent plus exploiteurs que sur le divertissement », a déclaré Spencer.

Cependant, il a poursuivi en disant qu’il ne tirerait pas une ligne contre les NFT pour toujours, affirmant que les gens se demandaient quoi faire avec ce nouveau type d’activité et qu’il pourrait ne pas être abusif.

Il a poursuivi : « Je ne pense pas que cela nécessite que chaque jeu NFT soit exploiteur. Je pense juste que nous sommes en quelque sorte dans ce voyage de gens qui le découvrent.

«Et je peux comprendre qu’au début, vous voyez beaucoup de choses qui ne sont probablement pas des choses que vous voulez avoir dans votre magasin.

«Je pense que tout ce que nous avons examiné dans notre vitrine et que nous avons qualifié d’exploitation serait quelque chose sur lequel nous prendrions, vous savez, des mesures. Nous ne voulons pas de ce genre de contenu.

