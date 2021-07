Spencer de Xbox : les gens qui disent que les studios ne devraient pas vendre sont « myopes »

Le responsable de Xbox Phil Spencer a déclaré que les personnes qui découragent les développeurs de vendre sont “à courte vue”.

S’adressant au podcast Unlocked d’IGN – tel que rapporté par Gamasutra – l’exécutif a déclaré qu’il y a beaucoup de risques à démarrer et à gérer une entreprise, en particulier dans l’industrie des jeux. En conséquence, lorsque les studios atteignent un stade où ils ont une valeur réelle, c’est une bonne chose et les gens devraient être heureux lorsqu’ils reçoivent une offre d’acquisition.

“Démarrer une petite entreprise, franchement, est une proposition très risquée, démarrer un studio de jeux vidéo encore plus”, a déclaré Spencer.

“Et si une équipe prend réellement le risque de créer une nouvelle entreprise, de démarrer un nouveau studio, de la construire au fil des années, de créer de la valeur. Dire qu’elle ne devrait pas vendre, je pense, est juste à courte vue. C’est tellement un voyage rempli de risques pour eux d’arriver au point de créer une vraie valeur. Je vais toujours féliciter lorsque les équipes arrivent au point où elles réalisent cette valeur grâce à une acquisition ou simplement à un succès indépendant massif. “

Microsoft a acquis des studios de jeux à gauche et à droite au cours des dernières années, plus récemment la société mère Bethesda ZeniMax Media, que la société Xbox a rachetée pour 7,5 milliards de dollars.

À l’été 2018, le Big M a révélé qu’il avait acquis Ninja Theory, Playground and Compulsion, ainsi qu’Obsidian et InXile, qu’il a achetés plus tard dans l’année. L’année suivante, la société s’est également emparée du spécialiste des jeux d’aventure Double Fine.

