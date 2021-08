Spencer Dinwiddie discute des dernières nouvelles sur son application Calaxy

Le gardien de la NBA Spencer Dinwiddie se remettait d’un ACL déchiré au milieu d’une pandémie. En dehors de sa cure de désintoxication, il n’avait que du temps libre.

Si vous suivez Dinwiddie sur les réseaux sociaux, vous l’avez vu tweeter ses idées sur la crypto-monnaie, les investissements, la blockchain, les NFT et plus encore. Le joueur de 28 ans, qui a joué pour les Brooklyn Nets entre 2016 et 2021, applique ces connaissances en un seul endroit en tant que président et co-fondateur de Calaxy.

Calaxy, une application de médias sociaux qu’il lance pour les créateurs et qui est actuellement en phase de test bêta, est conçue pour utiliser la blockchain pour réinventer la façon dont les gens utilisent les médias sociaux. Il vise à offrir des expériences de fans plus significatives et enrichissantes en offrant aux créateurs une boîte à outils pour interagir avec leurs fans en un seul endroit, tout en récompensant les fans pour leur engagement.

La société a déjà levé 7,5 millions de dollars de financement, y compris des investissements notables de la part de la star de la NFL Ezekiel Elliott et de The Bachelor’s Matt James. Parmi les autres grands noms attachés, citons la superstar du divertissement Teyana Taylor et le champion de la NBA Iman Shumpert.

Dinwiddie, qui rejoindrait les Washington Wizards dans le cadre d’un contrat pluriannuel, a déclaré à For The Win qu’il continuerait également à promouvoir Calaxy sur son Instagram et que vous pouvez demander une clé bêta sur leur site Web avant leur lancement dans l’App Store – ce qui arrivera probablement autour du troisième trimestre.

Veuillez noter que cette interview a été légèrement modifiée dans sa transcription pour plus de clarté.

Spencer Dinwiddie : En 2014, on m’en a parlé. J’étais une recrue à l’époque et j’avais trop peur d’y mettre mon argent parce qu’on entend des histoires d’horreur sur des gens qui perdent tout leur argent. En 2017, j’étais un peu plus stable dans ma carrière alors j’ai eu une conversation ultérieure. J’ai fini par entrer avec une petite somme d’argent. J’ai connu l’un des marchés en plein essor et j’ai gagné de l’argent. Ensuite, j’ai également vécu l’un des accidents historiques. J’ai fini par ne pas gagner autant d’argent que si j’avais vendu au sommet. Mais cela a suscité un intérêt pour l’apprentissage. Les marchés ont des cycles comme ça, mais la volatilité de la crypto, ainsi que les gains potentiels, c’est pourquoi j’ai été tellement attiré par elle. Le concept de transformer mille dollars en un million de dollars était un élément initial en termes de potentiel de création de richesse. Cela a déclenché une courbe d’apprentissage et c’est juste une partie de ce qui m’a maintenu dans cet espace au cours des quatre ou cinq dernières années. La technologie et la capacité de changer les choses m’ont aussi retenu.

Calaxy arrive.https://t.co/hlDoaxMRhB – Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) 15 septembre 2020

DAKOTA DU SUD: Calaxy est conçu pour être une application décentralisée de monétisation personnalisée. Dans le grand terrain d’ascenseur avec une vue à 50 000 pieds, c’est ce que nous essayons de faire et d’accomplir de différentes manières. La façon dont nous nous penchons là-dessus, en termes de pilote, vous avez vu ce que j’ai fait avec mon contrat. Pour ce qui devient plus public, vous verrez de nombreuses fonctionnalités qui vous seront familières sur Patreon et OnlyFans, mais de manière décentralisée. Au fur et à mesure que vous progressez et que vous devenez un peu plus sophistiqué, vous verrez des gens apporter des liquidités à des actifs illiquides comme la propriété intellectuelle. Nous reviendrons aux contrats sportifs et à toutes sortes de choses. Plus tard, ces choses seront négociées sur un marché pas comme les autres. C’est une vision assez complète, mais tout tourne autour de la monétisation personnelle.

La façon dont nous nous comparons aux autres est que nous avons un modèle plus complet et plus robuste. Nous facturons également la moitié des frais. Nous sommes tournés vers l’avenir. Cela devient donc un système plus attrayant. Nous sommes construits par les personnes qui génèrent du contenu. Notre objectif est de devenir décentralisé et d’avoir une gouvernance et de remettre le pouvoir entre les mains du peuple. Patreons, OnlyFans et Cameo – il y aura toujours un demi-pas avant qu’il y ait un pas complet. Vous aviez MySpace avant Twitter et Instagram. Chacun sert un but, mais les choses vont toujours continuer à évoluer.

Vente aux enchères maintenant EN DIRECT + Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement NFT de @SDinwiddie_25 jusqu’au 5 août sur https://t.co/OUAyidueEZ pour avoir une chance de gagner une chaussure K8IROS physique ⚡️ pic.twitter.com/yVznWI1dND – INFINITE par Suku (@infinitebysuku) 30 juillet 2021

DAKOTA DU SUD: Si vous regardez ma route et mon voyage, beaucoup de choses dont j’ai parlé ont une longueur d’onde similaire. Il s’exprime en quelque sorte sous différentes formes et modes. J’ai toujours parlé de la personne. J’ai toujours parlé de la décentralisation du pouvoir vers les mains du peuple. J’avais un concept similaire avec les chaussures. J’ai pu gagner un peu plus d’argent en fabriquant ma propre chaussure que je n’en aurais avec un contrat Nike. C’était aussi beaucoup plus amusant parce que j’avais l’habitude de dessiner des chaussures quand j’étais enfant. J’ai pu vivre un projet passion. J’ai tellement appris sur la conversion des acheteurs sur les réseaux sociaux. J’ai appris des fourchettes de prix spécifiques et des stratégies d’embauche d’entreprises et des choses comme ça. J’ai appris que plus vos fans se sentent connectés à vous, plus le vrai fandom est créé. Plus vous faites en sorte que les gens se sentent connectés et fassent partie du voyage, plus vous pouvez avoir un véritable suiveur et vous pouvez construire et cultiver un écosystème.

Dans cette longueur d’onde et ce plan spécifiques, entrer dans la blockchain en 2017, tous ces systèmes qui m’attirent m’attirent parce qu’ils ont du sens dans mon esprit. Nous parlons d’inflation et d’impression d’argent aux États-Unis, par exemple. La théorie monétaire moderne n’a pas vraiment de sens pour moi. Je comprends pourquoi ils le font. Je ne dis pas que je ne peux pas lire le texte. Mais globalement, rien qu’en termes de valeur et de création de valeur, ça n’a pas de sens pour moi. La blockchain, en termes de transparence et de confiance, a du sens pour moi. Lorsque vous appliquez cela à l’industrie du divertissement ou à la NBA, cela a du sens pour moi parce que j’y suis et je le comprends. Vous commencez juste à avoir des idées plus nuancées et plus d’idées macro sur lesquelles Calaxy espère régner et inaugurer ce genre de changement de paradigme.

DAKOTA DU SUD: Les personnes qui génèrent le contenu sont celles qui génèrent la valeur. C’est la même chose avec la NBA. Il y a une valeur inhérente à rendre une transaction transparente ou à la rendre facile à trouver là où vous consommez le contenu. C’est très agréable de savoir que je peux aller au Barclays Center pour regarder Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Mais en fin de compte, ce sont eux qui créent la valeur et ils méritent la part du lion des bénéfices. La raison pour laquelle de telles choses ne se produisent généralement pas est que le pouvoir était dans les systèmes existants.

Avec nous, nous facturerons la moitié des frais parce que nous voulons que nos créateurs de contenu obtiennent autant qu’ils le peuvent et obtiennent ce qu’ils valent. Dans une économie décentralisée, il y aura beaucoup de façons différentes de créer de la richesse. Que ce soit par le biais de la gouvernance ou d’applications ultérieures construites sur le dessus ou avec des jetons, nous n’essayons pas d’être une équité de contrôle central. Nous voulons juste être la couche de protocole centrale où les gens peuvent s’exprimer. Dans la NBA, ils peuvent éventuellement avoir des approbations sur mesure – que ce soit des NFT ou des patchs de maillot et toutes sortes de choses que vous pourrez faire. Le ciel est la limite. Nous ne voulons pas résoudre chaque problème individuel. Les gens trouveront des idées sympas pour aider la NBA que nous ne connaîtrons pas, mais si nous devenons l’endroit pour construire cela, cela résoudra le problème de tout le monde.

DAKOTA DU SUD: Je pense que ce que nous avons appris à travers la NBA Top Shot, les NFT et la NBA dans son ensemble, c’est qu’il existe définitivement un marché pour les objets de collection dans le sport, tout comme les cartes de baseball. Il en a été ainsi à l’aube des temps dans cet espace à cause d’une rareté avérée. Avec le boom et l’effondrement du NFT, nous avons également appris que, comme tout le reste, vous ne pouvez pas en faire trop. Cela doit être quelque chose que nous, en tant que base de fans, et les consommateurs pensent vraiment que c’est précieux et ont pensé que c’est précieux. Si vous attachez simplement un NFT à une feuille qui est tombée d’un arbre, pendant le boom, c’est cool. Mais il n’y a pas de marché pour cela.

C’est ce qui me passionne le plus pour Calaxy. Lorsque ces choses ressemblent à des pommes à des pommes, cela devient un marché et c’est échangeable. Cela ne ressemblera pas à l’expérience NFT du printemps dernier où tout le monde a essayé de faire une collaboration artistique unique, mais il n’y avait pas de marché réel capable de standardiser ces choses et de leur permettre de vraiment jumeler la valeur pour voir ce qui s’est passé.

DAKOTA DU SUD: Habituellement, ils s’inscrivent et obtiennent l’essentiel sur le terrain. Mais ils veulent vraiment savoir dans quels jetons investir. C’est toujours le début de votre incursion dans la crypto. Comment puis-je transformer mille dollars en un million de dollars ? Si vous êtes millionnaire, comme beaucoup de joueurs de la NBA, comment puis-je transformer un million en cent millions ? Je leur donne des conseils assez prudents. En me tirant dessus, je leur dis que j’ai des partenaires. Je vais leur parler de mes partenaires. Je suis investi avec eux et Bitcoin et Ethereum sont les deux meilleurs standards – l’un des contrats intelligents, l’autre de la valeur en magasin. Je leur parle d’environ cinq projets et leur dis de faire leurs propres recherches et de prendre leurs propres décisions. Si vous revenez et que vous souhaitez avoir une conversation plus approfondie, je peux me renseigner sur ce sujet toute la journée. Mais la dernière chose que je veux faire, c’est vendre mes frères en aval. Mais je leur parle définitivement de mes partenaires parce que je mets littéralement en sueur avec eux.

Nouveau @ForbesSports : Calaxy de @SDinwiddie_25 nomme 4 conseillers d’entreprise, dont @dapperlabs @nbatopshot fondateur et PDG @rohamg https://t.co/ohr6nn9VJ1 – Shlomo Sprung (@SprungOnSports) 27 mai 2021

DAKOTA DU SUD: Le Hashgraph de Hedera, qui est notre principal partenaire, était dû au fait que Cryptokitties avait étranglé le réseau Ethereum. Nous savions que nous allions éventuellement amener plusieurs centaines de millions de personnes à la blockchain via notre application. La dernière chose que nous voulions faire était de faire monter en flèche les frais ou d’étouffer la couche 1 que nous utilisions. Cela nous a poussés à nous lancer dans d’autres couches comme Tezos et Algorand. Hashgraph avait la pile technologique la plus robuste. Cela nous permet d’utiliser simplement des langages de codage familiers, alors que certains sont beaucoup plus compliqués. Cela rend la construction de l’application un peu plus transparente et un peu plus familière pour le Web 2.0.

En termes de Chainlink, je ne suis qu’un fan, donc je voulais juste vous demander ce qu’un oracle décentralisé peut faire pour les informations globales dont nous aurons besoin dans l’application au fur et à mesure de son évolution. Ensuite, pour Flow, cela vient de l’investissement personnel et de la compréhension de l’espace. Dapper Labs a construit Flow via la blockchain pour les jeux et le divertissement. Lorsque nous avons commencé à construire Calaxy, Flow n’était pas encore sorti. Mais nous sommes restés en phase avec leur développement et nous avons les yeux fixés sur la poursuite de ce partenariat plus solide car ils sont les leaders des objets de collection. L’affichage et l’omission de ce genre de choses tout au long de la chaîne seront importants pour nous. Le Web 3.0 va signifier une couche de confiance, des transactions vérifiées, des frais moins chers, une vitesse plus rapide.

DAKOTA DU SUD: J’avais le temps. Je faisais de la rééducation douze heures par jour, cinq jours par semaine. Mais je n’avais pas de matchs et je n’avais pas de rapports de dépistage et je n’avais pas la tension mentale juste en termes de concentration. Une fois la rééducation terminée, je ne faisais pas de gymnastique mentale comme je l’aurais fait pendant la saison quand on m’a lancé différentes couvertures et différents affrontements et différentes files d’attente et différents moments, scores et stress pour gagner. Il est beaucoup plus facile de démarrer et de développer une entreprise pendant un processus de réadaptation que pendant une course de championnat.

Juste en général, cependant, chaque fois qu’il y a une course haussière ou qu’il y a une quantité folle de création de valeur dans un espace, en particulier lorsque les marchés traditionnels lancent des mots comme récession et qu’il y a un projet de loi de relance et que le monde est verrouillé, c’est inévitable que vous en remarquiez et que vous deveniez plus enfermé dans ce genre de choses.

DAKOTA DU SUD: En termes de fonctionnement de mon esprit, en regardant simplement n’importe quel système dans le monde, que ce soit la finance ou le divertissement ou quoi que ce soit, je suis un macro-stratège. Je ne suis pas aussi impliqué au quotidien parce que mon quotidien est le basket-ball. J’ai donc définitivement trouvé et atteint cet équilibre. Mais en tant que macro-stratège, ce qui me passionne le plus, c’est le marché. La propriété intellectuelle de mon cofondateur pourrait être échangée contre mes droits contractuels et cela pourrait être échangé contre votre temps et votre expertise en termes d’écriture d’une histoire. Lorsque vous commencez à aligner des pommes sur des pommes pour les êtres humains et ce qu’elles offrent, vous allez extraire de la valeur. Il va être échangé.

À l’avenir, cela pourrait être encore plus attrayant que certaines des actions que nous voyons négociées aujourd’hui. Vous pouvez accéder à des expériences dans l’arène, telles que vérifier que vous y êtes, qu’il s’agisse de réalité augmentée, de réalité virtuelle ou simplement d’objets à collectionner comme Top Shot. Il y aura beaucoup de gens qui imagineront différents concepts que vous pourrez appliquer parce que le ciel est la limite une fois que nous réalisons ce pour quoi les gens ont l’appétit.

Classement des 20 meilleurs agents libres NBA en 2021