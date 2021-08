Spencer Dinwiddie et le bonus le plus rare de l’histoire de la NBA

Spencer Dinwiddie est là depuis quelques mois assez tumultueux. La perte de Kyrie Irving dans pratiquement toute l’année 2019-20 lui a donné une opportunité qui, en NBA, atteint de nombreuses personnes, et la base a su en profiter. Entre la houle, le limogeage de Kenny Atkinson, les actions de Kevin Durant en coulisses et la dérive discutable de l’équipe, Dinwiddie a récolté en moyenne 20,6 points et 6,8 passes décisives, une progression fulgurante après deux saisons de grande progression qui l’ont rendu égal, sonore pour le Tout Étoile Cependant, et malgré tout ce qui a été réalisé alors, les choses n’ont pas tardé à mal tourner. C’est l’envers de la NBA. Un qui touche aussi beaucoup de gens.

Avec seulement trois matchs joués et dans un rôle radicalement opposé à l’année précédente, avec Steve Nash comme entraîneur, Kyrie récupéré et Durant sur la bonne voie, Dinwiddie a été grièvement blessé après avoir subi une déchirure partielle du ligament croisé antérieur. Le meneur de jeu a passé toute la saison dans la cale sèche et a regardé depuis le banc et s’est habillé pour la rue alors que son équipe tombait en demi-finale de la Conférence de l’Est, lors d’un septième match historique contre les futurs champions, les Bucks. Et aussi, bien sûr, avec tout un chapelet de blessures que ce parcours n’a épargné à personne. A cause du coronavirus, du calendrier condensé… ou autre. La réalité est qu’ils ont été là.

À ce stade, le départ de Dinwiddie des Nets était considéré comme acquis et le sort restait à connaître. L’équipe aspirait au ring pratiquement à l’unanimité, et l’agglomération de stars, avec James Harden et Kyrie Irving prenant leur placeCela allait l’empêcher d’avoir les minutes nécessaires pour revenir d’une blessure aussi grave et poursuivre sa carrière vers la célébrité, une ascension inexorable qui n’a pas à être ralentie pour un joueur encore âgé de 28 ans. La destination n’était pas encore connue, et il y a quelques jours il était soulagé : Washington Wizards, une franchise en pleine reconstruction.

La perte de Westbrook, signée par les Lakers, a obligé les Wizards à renforcer le meneur et Dinwiddie était à portée de main. Malgré sa blessure, il a signé pour trois ans et 54 millions de dollars., garanti si vous jouez à plus de 50 parties au cours des deux prochaines années. Cependant, dans l’un des nombreux bonus que comportent les contrats de la meilleure ligue du monde, il y en a un qui se démarque des autres pour le meneur de jeu. Et il est dit que si Dinwiddie atteint la finale, il recevra un bonus de… 1 $. Un chiffre étrangement bas qui a fait rire le monde Twitter et cela a donné beaucoup de choses à dire. Des trucs de la NBA.