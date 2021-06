Spencer Dinwiddie, l’as de Brooklyn dans sa manche en playoffs

Spencer Dinwiddie a dit au revoir à la saison NBA 2020/21 en décembre dernier, lors du troisième match de la saison régulière de Filets de BrooklynContre les Charlotte Hornets, il a subi une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou droit, l’obligeant à subir une intervention chirurgicale en janvier.

Cependant, cet adieu s’est avéré ne pas être définitif comme le rapporte le journaliste Kristian Winfield, du New York Daily News. La grande progression dans son processus de réhabilitation pourrait permettre à Dinwiddie de participer à une hypothétique finale des actuels NBA Playoffs 2021 (dans le cas où les Nets battraient les Milwaukee Bucks et plus tard le vainqueur des Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks).

Source: Spencer Dinwiddie envisage un retour de blessure pour les finales de la NBA, pour être sur la touche pour soutenir les Nets “le plus tôt possible”. Https://t.co/UrIKdUChZi – Kristian Winfield (@Krisplashed) 12 juin 2021

Suite aux informations de Kristian Winfield, le meneur de jeu est à Los Angeles, où il a été à tout moment pendant sa convalescence, s’exerçant sur le terrain avec son entraîneur personnel.

Son retour signifierait augmenter encore plus la qualité de l’équipe pour ces Brooklyn Nets, et surtout, libérer un James Harden de la charge de minutes qui en aurait besoin au cas où les Nets continueraient à avancer en raison de sa blessure au tendon. des ischio-jambiers. « La Barba » a raté tous les matchs de demi-finale de conférence jusqu’à présent.

Avec Free Agency juste au coin de la rue

La réalité est qu’il serait étrange de voir comment en NBA, où la plus grande prudence a toujours été exercée sur les blessures au genou, un joueur risque une rechute. De plus, Spencer Dinwiddie met fin au contrat, et il a été annoncé qu’il allait rejeter son option de joueur de 12,3 millions de dollars. Si vous voulez gagner plus d’argent que cela, vous blesser à nouveau signifierait que toutes vos chances sont perdues.