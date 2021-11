Le responsable de Xbox Phil Spencer (photo) a déclaré que la société « évaluait » sa relation avec Activision Blizzard.

C’est selon un e-mail vu par Bloomberg, dans lequel l’exécutif a déclaré au personnel qu’il « évaluait tous les aspects de notre relation avec Activision Blizzard et procédait à des ajustements proactifs continus » à la suite d’un exposé accablant sur le PDG de l’entreprise, Robert Kotick.

Spencer a poursuivi en disant que lui et le reste de l’équipe de direction de Xbox sont « dérangés et profondément troublés par les événements et les actions horribles ».

Le patron de Xbox a depuis confirmé que ce rapport est correct à IGN.

« Personnellement, j’ai des valeurs fortes pour un environnement accueillant et inclusif pour tous nos employés chez Xbox », a déclaré Spencer.

« Ce n’est pas une destination mais un voyage sur lequel nous serons toujours. Les dirigeants de Xbox et de Microsoft soutiennent nos équipes et les soutiennent dans la création d’un environnement plus sûr pour tous. »

Dans une déclaration à l’IGN, Activision Blizzard a déclaré : « Nous respectons tous les commentaires de nos précieux partenaires et nous nous engageons davantage avec eux. Nous avons détaillé les changements importants que nous avons mis en œuvre ces dernières semaines, et nous continuerons de le faire. Nous nous engageons à le travail consistant à garantir que notre culture et notre lieu de travail sont sûrs, diversifiés et inclusifs. Nous savons que cela prendra du temps, mais nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas le meilleur lieu de travail pour notre équipe. «

Cela fait suite à un rapport du Wall Street Journal qui a déclaré que Kotick était non seulement au courant du harcèlement sexuel et de l’inconduite chez Activision Blizzard, mais a également caché cette information au conseil d’administration. Cela s’ajoute au fait qu’il a lui-même été accusé d’un tel comportement.

