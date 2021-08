Spencer Elden dit que la couverture de “Nevermind” de Nirvana est une “pornographie enfantine” .

in

Dans leur album révolutionnaire de 1991 “Nevermind”, Nirvana a explosé de la scène rock grunge du nord-ouest du Pacifique au succès populaire avec des chansons comme “Smells Like Teen Spirit” et une couverture d’album instantanément emblématique largement interprétée comme une image anticapitaliste : Un bébé nu est plongé sous l’eau, les bras tendus vers un hameçon qui pendait un billet d’un dollar.

Maintenant, l’homme qui était le bébé de 4 mois prétend devant un tribunal fédéral que l’image vue par des millions de personnes dans le monde était de la « pornographie infantile commerciale ».

Spencer Elden, maintenant âgé de 30 ans, a poursuivi le groupe en justice ; leur maison de disques, leur directeur artistique et leurs distributeurs ; la succession de leur défunt leader Kurt Cobain; sa veuve rock star Courtney Love, en tant qu’exécuteur testamentaire de la succession de Cobain ; et leurs membres survivants David Grohl (le leader des Foo Fighters), Tchad Channing, et Krist Novoselic dans une action en justice déposée devant un tribunal fédéral de Los Angeles.

“Les accusés ont intentionnellement commercialisé la pornographie juvénile de Spencer et ont tiré parti de la nature choquante de son image pour se promouvoir eux-mêmes et leur musique à ses dépens”, a déclaré l’avocat d’Elden. Robert Y. Lewis écrit dans une plainte de 33 pages.

« Les accusés ont utilisé de la pornographie enfantine représentant Spencer comme un élément essentiel d’un programme de promotion de disques couramment utilisé dans l’industrie de la musique pour attirer l’attention, dans lequel les pochettes d’album posaient des enfants de manière sexuellement provocante pour gagner en notoriété, augmenter les ventes et attirer l’attention des médias, et critique critiques », poursuit-il, notant que l’album s’est vendu à 30 millions d’exemplaires à l’échelle internationale.

À l’occasion du 25e anniversaire de la sortie de l’album, Elden a recréé la séance photo et il n’a pas exprimé son expérience d’enfant de manière aussi négative à l’époque.

« J’ai dit au photographe : ‘Faisons-le nu.’ Mais il pensait que ce serait bizarre, alors je portais mon short de bain », a déclaré Elden au New York Post en 2016 à propos de la récréation du quart du centenaire.

Il a réfléchi dans l’interview vidéo: “Ce serait bien d’avoir un quart pour chaque personne qui a vu mon pénis de bébé.”

Les avocats d’Elden ont déposé six réclamations contre les défendeurs, réclamant 150 000 $ et des dommages-intérêts punitifs de chacun pour blessures en vertu de la loi fédérale sur la pornographie juvénile, négligence, atteinte à la vie privée, intrusion dans des affaires privées et « distribution de contenu sexuellement explicite. »

Environ cinq ans plus tard, le procès d’Elden fournit une trame de fond à ce que Time Magazine a classé parmi les 10 couvertures d’albums les plus controversées de tous les temps dans un article intitulé “Shock and Awe”.

Selon cet article, l’étiquette avait des inquiétudes concernant “l’exposition proéminente des organes génitaux du bébé”. Le procès d’Elden allègue que le concept de l’album est venu “après un débat approfondi entre l’utilisation d’un billet d’un dollar, de la viande crue, d’un chien et d’autres objets couramment associés à des intérêts lascifs”.

“Cobain a ajouté un hameçon spécifiquement pour rendre l’image plus menaçante”, indique le procès.

Elden soutient que “Nevermind” a suivi une tendance dans le rock reproduisant “les campagnes controversées précédentes utilisées pour promouvoir la musique avec du matériel sexuellement explicite représentant un enfant ou de la pornographie enfantine pure et simple, y compris les pochettes d’album de Virgin Killer de Scorpion, Blind Faith de Blind Faith et Van Halen’s Balance . “

Description de la prise de vue par le photographe Kurt Wedder, Elden décrit avoir été emmené alors qu’il était bébé au Pasadena Aquatic Center en Californie et affirme que ses parents n’ont jamais signé de décharge.

“Pour s’assurer que la pochette de l’album déclencherait une réponse sexuelle viscérale du spectateur, Weddle a activé le” réflexe nauséeux “de Spencer avant de le jeter sous l’eau dans des poses soulignant et mettant l’accent sur les parties génitales exposées de Spencer”, indique le procès.

Wedder a pris entre 40 et 50 photographies et Cobain a choisi celle montrant Elden ressemblant “à une travailleuse du sexe”, selon le procès.

« Après avoir reçu le refus des autres, Cobain a accepté de supprimer l’image de Spencer en publiant l’album avec un autocollant placé stratégiquement sur les organes génitaux de Spencer avec le texte : « Si vous êtes offensé par cela, vous devez être un pédophile de placard » », affirme la plainte. .

Mais la photo n’a finalement pas été expurgée, une décision qui, selon Elden, a conduit à son “exploitation sexuelle” et à son “trafic d’images”.

Un avocat de Nirvana et porte-parole d’Universal Music Group n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

