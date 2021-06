Spencer Rascoff, ancien PDG de Zillow, et sa fille adolescente préparent une nouvelle startup de médias sociaux axée sur l’alimentation

Les co-fondateurs de Recon Food Spencer Rascoff et sa fille, Sophia, dans leur cuisine avec un nouveau lot de cookies aux pépites de chocolat. (Cory Sherwood Photographie)

Sophia Rascoff et son père, Spencer Rascoff, co-fondateur et ancien PDG de Zillow, aiment s’attaquer à de nouveaux plats dans la cuisine familiale, même si la jeune fille de 16 ans dit qu’ils n’ont pas une grande expérience culinaire et qu’ils ne sont pas des chefs extraordinaires.

“Nous nous amusons simplement et faisons de notre mieux”, a déclaré Sophia.

Mais lorsqu’il s’agit d’une nouvelle application de médias sociaux que les deux ont créée ensemble, les ingrédients nécessaires sont là – Spencer Rascoff a des années d’expérience en démarrage, Sophia avait une vision et l’entreprise est une entreprise très sérieuse.

Les Rascoffs ont lancé mardi Recon Food en version bêta, une application sociale gratuite destinée à rassembler les gens autour d’un amour partagé de la nourriture.

De nombreuses personnes utilisent des plateformes bien établies telles qu’Instagram pour publier des images de ce qu’elles cuisinent à la maison ou de ce qu’elles mangent au restaurant. Recon est un endroit pour les deux, où les gourmands peuvent partager ce qu’ils aiment manger et passer en revue les endroits pour faire exactement cela. C’est aussi la façon de Sophia d’éloigner les gens de la négativité et de la politique qui peuvent submerger les utilisateurs des médias sociaux grand public et à la place de se connecter avec des amis sur des intérêts communs.

Rascoff, co-fondateur de startups telles que Hotwire, Zillow, dot.LA et Pacaso, a la chance de créer quelque chose de nouveau avec sa fille. Il a dit que six mois de développement ont été une expérience fantastique jusqu’à présent, et que Sophia est la co-fondatrice parfaite pour Recon parce qu’elle vit et respire les médias sociaux, elle adore cuisiner et elle est ingénieure en logiciel.

« J’ai toujours cru qu’il fallait réunir des personnes ayant des points de vue différents pour résoudre de gros problèmes, mais je ne pense pas avoir pleinement réalisé à quel point la diversité des âges pouvait être précieuse dans une équipe fondatrice », a déclaré Rascoff. «En tant qu’adolescente, elle voit le monde et les médias sociaux sous un angle différent. Cela, combiné à son esprit d’entreprise et à son dynamisme, a fait d’elle une excellente partenaire et co-fondatrice. »

Vivre dans la même maison de Los Angeles aide également à collaborer 24h/24 et 7j/7.

Captures d’écran de l’application Recon Food. (Images de l’App Store)

Sophia a déclaré qu’elle avait toujours admiré l’éthique de travail de son père, mais “n’avait jamais eu l’occasion de regarder complètement derrière le rideau pour voir comment tout se passait”. Elle a ajouté que même s’il est amusant de travailler ensemble, Recon Food est “très réel” et elle et son père veulent que ce soit une histoire à succès, tout comme ses entreprises précédentes.

Recon Food propose aux utilisateurs deux pistes sur leur profil : leur cuisine, en tant que lieu pour les images de tous les aliments qu’ils préparent, et leurs critiques de restaurants, pour les photos des aliments qu’ils ont mangés. L’application utilise une technologie de vision par ordinateur pour rechercher dans la pellicule d’un utilisateur toutes les photos centrées sur l’alimentation prises dans le passé et les télécharger automatiquement sur l’application. Les utilisateurs peuvent choisir les photos qu’ils souhaitent montrer sur leur compte privé à leurs relations ou au public. Les photos du restaurant peuvent être notées, examinées et géolocalisées à l’emplacement du restaurant.

Rascoff a déclaré que pendant la quarantaine pandémique, sa famille a passé beaucoup de temps ensemble et Sophia a offert un aperçu pendant cette période de la façon dont les médias sociaux étaient devenus épuisants et diviseurs.

Une photo de pizza Spencer Rascoff sur Recon Food. (Capture d’écran Recon Food)

“En même temps, nous cuisinions beaucoup en famille, coincés à la maison à expérimenter de nouveaux types d’aliments, de recettes et à prendre des plats à emporter dans des restaurants que nous n’avions jamais essayés auparavant”, a déclaré Rascoff. « C’était une aventure culinaire que nous voulions partager avec des amis, mais nous ne voulions pas bombarder tout le monde avec nos publications et nos mises à jour.

La création d’une application de médias sociaux verticale autour de la nourriture a supprimé la pression de décider où et à quelle fréquence partager des photos de nourriture, et fournit une destination pour ceux qui ont envie de la communauté.

“Sur Recon Food, vous pouvez publier 100% de votre nourriture avec moins de pression de perfection”, a déclaré Sophia. « Il n’a pas besoin d’être joli ou d’avoir la meilleure présentation. En fait, certains des articles les plus amusants sont les échecs alimentaires – comme le premier essai de mon père à la pizza au feu de bois.

Rascoff, qui a quitté son poste de PDG du groupe Zillow en janvier 2019, est certainement toujours occupé par des relations commerciales qui se déroulent loin de la cuisine de la maison. Son SPAC, opérant sous le nom de Supernova Partners Acquisition Company, a mené un accord pour acquérir la société immobilière Offerpad en mars. Mais Rascaoff a déclaré qu’à ce stade de sa carrière, il se concentrait davantage sur le mentorat et le coaching, et non sur la gestion quotidienne d’une entreprise.

Il a qualifié le partenariat avec sa fille de parfait.

“Mon conseil clé à tous les fondateurs est d’essayer de résoudre un problème qu’ils rencontrent personnellement”, a-t-il déclaré. « Je suis ravi d’avoir lancé publiquement Recon Food et de laisser le monde voir ce que nous avons concocté. »