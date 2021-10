Spencer Rattler jette une colère sur la rétrogradation de l’Oklahoma

Spencer Rattler est entré dans la saison de football universitaire 2021-22 avec beaucoup de battage médiatique. Un an de plus et plus mature, il était censé être le gars pour diriger l’Oklahoma dans sa marche vers un championnat national.

Bien sûr, cela n’a pas fini par arriver. Comme sur des roulettes, Rattler a finalement plié sous la pression. Il a retourné le ballon, n’a pas réussi à le déplacer sur le terrain et a lutté pour mener les Sooners à la victoire sur des adversaires largement peu impressionnants.

En fin de compte, la semaine dernière, Rattler a été remplacé comme QB partant par Caleb Williams.

Comment Rattler a-t-il répondu ? En s’en prenant aux réseaux sociaux dans une crise de colère.

Oui, vous voyez bien cela – Rattler a abandonné Williams. Aïe.

Rien de tout cela ne devrait être une surprise, bien sûr. La semaine dernière, lorsque Williams a été initialement contraint d’intervenir en raison de l’incompétence de Rattler et de mener les Sooners à un retour historique contre le Texas lors du Red River Shootout, voici la réaction de Rattler :

Quel coéquipier.

Voici les faits : Williams est une option nettement meilleure au poste de quart-arrière que Rattler. Avec Rattler sous le centre, Oklahoma a récolté en moyenne 6,3 verges par match. Avec Williams, ce nombre est de 9,7 verges.

De plus, Rattler a en moyenne 7,2 verges aériennes par tentative de passe cette saison – bon pour le 113e sur 125 quarts-arrière FBS. Williams en moyenne 11,5 verges par tentative de passe – bon pour le neuvième au pays.

Rattler a eu sa chance. Il l’a soufflé. Tout comme il l’a fait la saison dernière, le jeune n’a pas répondu aux attentes initiales. C’est comme ça.

Mais au lieu de gérer la situation avec maturité, Rattler a décidé de faire une crise de colère sur sa propre inefficacité.

Rattler jouera quelque part la saison prochaine. Mais ce ne sera pas pour les Sooners. Espérons qu’il ne cause finalement pas de dommages irréparables à son stock avec la façon sans classe dont il a géré ce processus à Oklahoma.

