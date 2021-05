Spezia Calcio et l’AS Roma se partagent les points et font match nul 2-2

23/05/2021 à 22:50 CEST

le Spezia et la Rome ils ont attaché deux dans le Stade Alberto Picco lors de leur dernier match de Serie A qui a eu lieu ce dimanche. le Spezia Calcio Il est venu au jeu de bonne humeur après avoir remporté une victoire 4-1 sur le Turin. Du côté des visiteurs, le AS Roma il est venu de battre 2-0 dans son fief à la Lazio dans le dernier match joué. Après le duel, les locaux occupaient la quinzième place du classement, tandis que le AS Roma il était en septième position à la fin du duel.

La première partie du jeu a commencé de manière favorable pour lui Spezia Calcio, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Daniele Green en minute 6. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de La Spezia, qui s’est distancé en mettant le 2-0 grâce à un but de Tommaso Pobega à la minute 38, concluant la première mi-temps avec un 2-0 dans la lumière.

La deuxième période a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a réduit les distances au tableau de Stephan El Shaarawy à la 52e minute. AS Roma, qui a réussi l’égalité grâce à un but de Henrikh Mkhitaryan près de la conclusion, à 85. Enfin, le match s’est terminé par un 2-2 dans la lumière.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. La Rome a donné accès à Bryan Reynolds, Gonzalo villar, Edin Dzeko Oui Javier Pastore pour Davide santon, Ebrima darboe, Borja Mayoral Oui Pierre et par le Spezia il a été remplacé Matteo Ricci II, Kevin Agudelo, Juan Ramos, Giulio Maggiore Oui Martin Erlic pour Tommaso Pobega, Daniele Green, Simone Bastoni, Lucien Agoume Oui Nahuel Estevez.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Marash Kumbulla.

Après avoir terminé la compétition avec cette cravate, le AS Roma il a été placé à la septième place du classement avec 61 points. D’autre part, le Spezia Calcio avec cette égalité, il était 15e avec 38 points après le duel.

Fiche techniqueSpezia Calcio:Daniel Fuzato, Rick Karsdorp, Marash Kumbulla, Gianluca Mancini, Davide Santon, Pedro, Henrikh Mkhitaryan, Ebrima Darboe, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy et Borja MayoralAS Roma:Rafael, Luca Vignali, Claudio Terzi, Elio Capradossi, Simone Bastoni, Lucien Agoume, Nahuel Estevez, Tommaso Pobega, Daniele Verde, M’Bala Nzola et Emmanuel GyasiStade:Stade Alberto PiccoButs:Daniele Verde (1-0, min.6), Tommaso Pobega (2-0, min.38), Stephan El Shaarawy (2-1, min.52) et Henrikh Mkhitaryan (2-2, min.85)