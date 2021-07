Spezia fera appel de la sanction de la FIFA, qu’elle considère comme « excessivement sévère »

16/07/2021

Le à 13:35 CEST

.

Spezia Calcio, club italien de Serie A, fera appel la sanction reçue ce vendredi par la FIFA, qui l’empêche de signer dans les quatre prochaines périodes de marché en raison d’incorporations irrégulières de mineurs, une mesure qu’il juge « excessivement sévère ».

Un coup dur pour l’ex-blaugrana Thiago Motta, qui vient de débarquer sur le banc de l’équipe ligure en tant qu’entraîneur-chef, et qui voit à quel point sa tâche souffre d’un sérieux obstacle avec cette pénalité de deux ans sans signature.

“Le club est surpris et extrêmement déçu par cette décision et souhaite préciser que les irrégularités alléguées se sont produites entre 2013 et 2018, c’est-à-dire avec une propriété différente. Tous les membres de la propriété précédente et de l’équipe de gestion actuellement ils le font pas avoir de postes de responsabilité dans le club », a déclaré Spezia dans une note officielle.

“Lorsque le nouveau groupe a acquis Spezia Calcio en février 2021, l’enquête de la FIFA n’a pas été suffisamment notifiée. Le club n’a été informé qu’en avril et a agi immédiatement pour effectuer un contrôle interne et démontrer que ces accusations ne portaient pas atteinte à la propriété actuelle”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Spezia a qualifié la sanction de “excessivement sévère” et a annoncé que “le club envisage d’ouvrir une action en justice pour faire appel de la condamnation”.

À la suite d’une enquête menée par le Département de l’application de la réglementation de la FIFA, la Commission de discipline a constaté que Spezia Calcio avait enfreint l’article 19 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs (RETJ) en faisant venir plusieurs mineurs nigérians en Italie via un système conçu pour contourner l’article RETJ susmentionné. , ainsi que la législation nationale sur l’immigration.

La Commission de Discipline de la FIFA a pris en compte que Spezia Calcio a assumé sa responsabilité pour cette infraction grave, et a imposé une interdiction d’enregistrer des joueurs, au niveau national et international, pour quatre périodes d’enregistrement, ainsi qu’une amende de 500 000 francs suisses.

Spezia Calcio ne pourra pas inscrire de nouveaux joueurs dans les quatre prochaines fenêtres établies par la Fédération italienne de football, à partir de janvier 2022.