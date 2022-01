Sph2onge, l’éponge virale qui vous fera économiser des centaines d’euros sur du papier essuie-tout | Vie

TikTok est une mine pour découvrir des produits curieux et utiles. Notre dernière découverte est Sph2onge, une petite éponge capable d’absorber jusqu’à 8 fois son poids en liquide avec laquelle nous pouvons économiser beaucoup d’argent sur le papier de cuisine.

Face à un déversement accidentel, beaucoup d’entre nous jettent du papier de cuisine pour résoudre le problème. Mais vous devez admettre que ce n’est pas l’option la plus verte possible.

En revanche, il est rapide et très efficace, bien plus que le chiffon traditionnel qui finit par s’imbiber instantanément du contenu d’un verre d’eau.

Au cours de nos promenades à travers TikTok, nous avons découvert une solution respectueuse de l’environnement pour utiliser du papier de cuisine pour absorber les liquides. Elle s’appelle SPh2ONGE, une petite éponge capable d’absorber jusqu’à 8 fois son poids.

Pour ce faire, il utilise une technologie dite « à cellule ouverte » qui lui permet d’aspirer quasiment n’importe quel liquide sur lequel il est placé.

Cette éponge nettoyante particulière a commencé à devenir célèbre sur Instagram, mais ce n’est qu’à son arrivée sur TikTok que sa légion de fans s’est multipliée en devenant virale.

SPh2ONGE est disponible sur Amazon en quatre couleurs différentes, pèse 80 grammes et peut stocker plus de 600 grammes de liquide à l’intérieur une fois par spécification de produit.

Grâce à sa grande capacité d’absorption, il ne coule pas et ne laisse pas de traces, son utilisation ne se limite donc pas à la collecte des déversements.Vous pouvez également l’utiliser humide ou sec pour enlever la poussière ou même les poils d’animaux, selon le fabricant.

Il peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez, et même lavé en machine à 30 degrés sans détergents. Après une période de non utilisation, il peut devenir rigide et durcir, pour le réactiver il suffit de l’humidifier et de le laisser reposer quelques minutes avant utilisation.