Spice Wars est un nouveau jeu PC en temps réel à venir en 2022

Image : Dune : la guerre des épices

Dune a une longue histoire de très bons jeux de stratégie, remontant à 1992, lorsque nous avons obtenu non pas un mais deux grands de tous les temps basés sur la licence. Il a fallu un certain temps entre maintenant et un petit Dune 2000 en attendant, mais nous repartons maintenant vers Arrakis dans Dune : Spice Wars.

Le jeu, annoncé ce soir aux Game Awards, est un « prochain RTS 4X », qui vous permettra d’incarner plusieurs maisons en lice pour le contrôle de la planète en même temps. Sans plus pour continuer, c’est une configuration curieuse – les jeux 4X sont normalement très lents et délibérés, pas des expériences en temps réel – mais ils sont également réalisés par Shiro Games, le studio derrière l’excellent Northgard, donc je suis impatient de voir ce que ils planifient ici.

Fait intéressant, bien que cela ait la licence Dune, il ne semble pas avoir la licence de film Dune. Remarquez à quel point le logo est différent et comment les brefs aperçus des unités et des vers des sables montrent qu’il ne s’agit pas des mêmes designs que ceux que nous venons de voir dans l’adaptation de Denis Villeneuve.

Ce n’est pas un problème ! Cela se produit tout le temps avec ce type de licences, et les jeux récents du Seigneur des Anneaux, s’appuyant sur les personnages littéraires mais pas sur leur apparence cinématographique, en sont un autre exemple. Ce n’est un problème que si vous êtes désespéré de jouer le rôle de Timothée Chalamet lui-même plutôt que de Paul Atreides, et il convient de noter ici que le RTS classique de 1992 de Westwood n’avait rien à voir non plus avec le film de David Lynch (et dans de nombreux cas présentait mieux /conception d’unité plus intéressante de toute façon!).

Il donne également, comme le jeu de Westwood, aux développeurs la possibilité d’étendre la portée du monde au-delà de la configuration du livre/des films, en faisant appel à d’autres factions, systèmes et emplacements que quelque chose basé directement sur le film ne pourrait pas :

Dune: Spice Wars aura plusieurs factions jouables, chacune avec ses propres forces et faiblesses, ainsi que de multiples façons d’atteindre votre objectif ultime : contrôler l’épice sur Arrakis. Vous pouvez déployer des agents pour saboter, assassiner et espionner vos adversaires, utiliser des moyens politiques pour influencer le Landsraad et adopter des résolutions bénéfiques, amasser des richesses incroyables et simplement submerger les autres maisons grâce à la suprématie économique et technologique, ou vous pouvez opter pour la guerre ouverte.

Le jeu arrivera en accès anticipé sur PC en 2022.