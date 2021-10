SpiceJet annonce le lancement de 28 nouveaux vols intérieurs

Le 12 octobre, le gouvernement avait autorisé les compagnies aériennes à exploiter des vols intérieurs sans aucune restriction de capacité à partir du 18 octobre.

SpiceJet lancera 28 nouveaux vols intérieurs à travers le pays à partir du 31 octobre, a annoncé lundi la compagnie aérienne. Il lancera plusieurs nouveaux vols sans escale reliant les points chauds touristiques de Jaipur, Jaisalmer, Jodhpur et Udaipur au Rajasthan avec des métros et des villes clés dans le cadre de son nouveau programme d’hiver, a déclaré SpiceJet dans un communiqué.

SpiceJet reliera également Bagdogra à Ahmedabad, Kolkata à Srinagar et ajoutera deux nouveaux vols sur le secteur Bengaluru-Pune, a-t-il déclaré.

Lorsque le gouvernement a repris les vols intérieurs réguliers le 25 mai de l'année dernière après une interruption de deux mois, le ministère a autorisé les transporteurs à opérer pas plus de 33% de leurs services pré-Covid. Ce plafond a été progressivement augmenté jusqu'à 85 pour cent jusqu'en septembre de cette année.

