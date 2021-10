SpiceTree Design Agency acquiert un mandat digital pour ADJAVIS

Avec l’association, SDA leur permettra d’atteindre leurs objectifs à travers des activités et des campagnes planifiées autour de leur USP.

L’agence de marketing numérique SpiceTree Design Agency (SDA) a acquis le mandat d’ADJAVIS, une entreprise connue pour ses marques comme Layer’r Wottagirl for Women. L’agence, qui travaille avec ADJAVIS depuis août 2021, entreprendra des activités de construction et de promotion de la marque à 360 degrés.

« Les solutions numériques holistiques de SDA sont un mélange parfait de créativité et de solutions de pointe. Nous visons à tirer parti de ces USP pour étendre la portée d’ADJAVIS, une marque qui a révolutionné le domaine du parfum. Notre expérience de travail avec de nombreuses marques nous a permis d’accompagner constamment nos clients et d’élargir la gamme de nos services. Nous sommes heureux d’avoir remporté le mandat d’ADJAVIS et de commencer une association fructueuse et durable avec eux », a déclaré Shiraz Khan, fondateur et directeur de SDA.

Jusqu’à il y a un an et demi, les marques d’ADJAVIS étaient soutenues par des célébrités telles que Parineeti pour Layer’r Wottagirl et Varun Dhawan pour Layer’r Shot. ADJAVIS étudie plus en détail les campagnes numériques agressives. Avec l’association, SDA leur permettra d’atteindre leurs objectifs à travers des activités et des campagnes planifiées autour de leur USP.

« Nous sommes heureux d’avoir SDA à bord pour nos promotions et d’autres aspects. Le succès d’une marque ne s’arrête pas à ses produits et services. Cela dépend également de l’efficacité avec laquelle la marque peut atteindre son public et se connecter avec lui. C’est ce que nous visons à réaliser avec SDA à nos côtés dans une collaboration gagnant-gagnant », a déclaré Shail Patel, directeur – marketing, ADJAVIS, sur l’association.

Fondée par Shiraz Khan, SDA est une agence de solutions numériques intégrée avec des bureaux à Mumbai, Bangalore et Chennai en Inde ainsi que des bureaux internationaux aux États-Unis. L’expertise de SDA réside dans l’élaboration de stratégies de conception et de développement Web, de conceptions imprimées, de marketing numérique (SMM, SMO, SEO, publipostage, reciblage) à l’identité de marque et à la consultation en produits et services.

Lire aussi : Les cordes FloBiz chez Manoj Bajpayee en tant qu’ambassadrice de la marque pour myBillBook

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.