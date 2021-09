Spider-Man 2 de Marvel sur PS5 aura des vibrations Star Wars plus sombres

Spidey, je suis ton… ennemi ? Capture d’écran : Insomniac Games / Kotaku

Les détails sur Spider-Man 2 de Marvel, la suite de Webslinging d’Insomniac Games révélée pour la première fois lors de la vitrine PlayStation de septembre, sont encore rares. Cependant, le vice-président créatif de Marvel Entertainment, Bill Rosemann, nous a donné un morceau juteux à mâcher : le jeu de super-héros ressemblera un peu à Star Wars: The Empire Strikes Back.

Dans le dernier épisode du podcast This Week in Marvel, Rosemann s’est entretenu avec les animateurs Lorraine Cink et Ryan “Agent M” Penagos pour discuter brièvement des deux projets en développement d’Insomniac Games : Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine. En parlant de la tête Web, Rosemann a comparé Spider-Man 2 à L’empire contre-attaque, affirmant que la suite de Marvel’s Spider-Man de 2018 sera une expérience «plus sombre» que l’original.

“Je peux dire que l’histoire continue et reprend de Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, a déclaré Rosemann. « Je ne veux pas trop en révéler, mais c’est le prochain grand chapitre. Il y a beaucoup de fils, beaucoup de personnages qui étaient dans les deux premiers jeux que vous verrez [again] ici. Alors oui, c’est Miles, c’est Peter, c’est Venom, c’est une voix mystérieuse. C’est tout ce que vous aimez mais plus. Et je dirais que si le premier jeu Spider-Man était Star Wars, Spider-Man 2 est en quelque sorte notre Empire [Strikes Back]. Il fait un peu plus sombre.

Marvel’s Spider-Man n’est absolument pas une promenade dans le parc, surtout plus tard dans le jeu lorsque la merde descend vraiment. Pourtant, Spider-Man a frappé un ton légèrement plus clair que l’extension Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de l’année dernière.

Mais en visionnant plusieurs fois la bande-annonce de révélation, il est assez évident que Spider-Man 2 de Marvel sera plus graveleux que les entrées précédentes, en particulier en raison de l’apparition d’Eddie Brock et de Venom. Je veux dire, il suffit de regarder cette rue brumeuse de New York sur laquelle nos webslingers se battent. Si ce n’est pas grave, alors je ne sais pas ce que c’est.

Rosemann nous a également donné une mise à jour pas vraiment mise à jour sur l’autre jeu d’Insomniac, Marvel’s Wolverine. Il a déclaré que l’équipe « finirait par révéler » sa date de sortie cible et que les fans devraient à nouveau lancer sa bande-annonce.

“Oui, Marvel’s Spider-Man 2, comme le dit la bande-annonce, [releases in] 2023 », a déclaré Rosemann. «Nous finirons par révéler quand [Marvel’s] Wolverine vise à se lancer. Je dirais, pour plus, mec, retourne en arrière et étudie ces remorques. Ils sont emballés. Ils sont remplis de petits détails et d’œufs de Pâques. Suivez Insomniac Games sur Twitter. Suivez PlayStation, suivez Marvel Games. Nous publierons plus d’informations quand nous le pourrons et quand elles seront prêtes.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date ou de fenêtre de sortie confirmée pour Marvel’s Wolverine, nous savons au moins que Marvel’s Spider-Man 2 devrait être lancé sur PlayStation 5 en 2023. En attendant, vous pouvez consulter Marvel’s Avengers sur Xbox Game Pass, mais ne vous attendez pas à ce que Spider-Man rejoigne la liste de ce jeu de si tôt.

