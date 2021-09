Spider-Man 2 d’Insomniac mettra en vedette Venom, en 2023 sur PS5

Capture d’écran : Sony / Insomniac Games / Marvel / Kotaku

Aujourd’hui, lors du PlayStation Showcase, Sony et Insomniac ont publié la première bande-annonce du prochain Spider-Man 2 pour PS5. Il sort en 2023.

Dans la bande-annonce, nous voyons Peter et Miles travailler ensemble pour battre des criminels au hasard. Ils font des mouvements sympas ensemble, montrant que le couple est en fait une équipe après les événements de Spider-Man : Miles Morales. (Serez-vous capable de basculer entre eux pendant que vous jouez ? J’adorerais ça !)

Également dans la bande-annonce, nous avons un aperçu de Venom. Spoilers pour les personnes qui n’ont pas encore joué à Marvel’s Spider-Man sur PS4, mais Venom a été taquiné à la fin de ce jeu. Donc, même s’il n’est pas choquant de voir le grand et mauvais symbiote apparaître dans ce teaser, c’est toujours une belle touche d’excitation pour les fans de Spidey.

Capture d'écran : Sony / Marvel / PlayStation / Kotaku

Quant à cette autre voix, on dirait que cela pourrait être Kraven the Hunter, mais cela n’a pas encore été confirmé. Ce qui a été confirmé, c’est la date de sortie et si vous espériez jouer bientôt au prochain grand jeu Spider-Man sur console, eh bien, j’ai de mauvaises nouvelles. Marvel’s Spider-Man 2 ne sortira pas avant 2023. C’est loin d’ici. Mais j’espère que cela signifie également que les développeurs travaillant sur le jeu pourront avoir un équilibre travail-vie sain. On peut espérer !

Ce n’était pas le seul jeu Marvel révélé lors de l’événement de Sony. Un nouveau jeu Wolverine a également été annoncé aujourd’hui. Il est également fabriqué par Insomniac, il semble donc que Sony et Marvel soient heureux de continuer à travailler ensemble. Aucune date ou année de sortie n’a été donnée pour la sortie de super-héros à gros budget de Wolverine, donc je m’attends à ce que ce ne soit pas avant 2023 ou plus tard au plus tôt.

Pour les fans de Marvel qui ont envie d’un jeu à jouer le plus tôt possible, il y a toujours le prochain Midnight Suns de Firaxis. Cela devrait sortir en mars 2022. Et si vous ne pouvez vraiment pas attendre, vous pouvez consulter Marvel Future Revolution, qui est maintenant disponible sur les appareils mobiles. Ce n’est pas mauvais!