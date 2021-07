05/07/21 à 16h30 CEST Su Wei Hsieh, numéro 5 de la WTA et le Belge Élise Mertens, le numéro 8 de la WTA a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale à Wimbledon en une heure et treize minutes par 7-5 et 6-3 aux américains Asie Mahomet Oui Jessica Pégula, numéro 36 de […] More