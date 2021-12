Spider-Man 4 avec Tom Holland déjà en préparation, confirme Kevin Feige

Le plus grand film de l’année est enfin à l’affiche. Spider-Man: No Way Home fait fortune au box-office, avec un gain de près de 600 millions de dollars le week-end d’ouverture. Mais que se passe-t-il maintenant que la première trilogie MCU Spider-Man de Sony et Marvel est terminée ? Le suivant, bien sûr. La productrice Amy Pascal, qui a travaillé sur tous les films de Spider-Man à ce jour, a confirmé il y a plusieurs semaines que Sony et Marvel travaillaient sur la prochaine trilogie de Spider-Man. Si cela ne suffit pas à vous rassurer, Kevin Feige vient de confirmer que Spider-Man 4 est en préparation, taquinant également un camée de Peter Parker dans un autre crossover MCU. Faire attention, certains spoilers No Way Home pourraient suivre ci-dessous.

Le teaser de la suite de No Way Home

« Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man », a déclaré Pascal quelques semaines avant la première de No Way Home.

«Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel, cela ne fait tout simplement pas partie de… nous pensons à cela comme à trois films, et maintenant nous allons passer aux trois prochains. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU », a-t-elle déclaré.

Pascal n’a pas mentionné de fenêtre de sortie pour Spider-Man 4 de Tom Holland à l’époque. Mais c’était la première fois qu’un responsable de Spider-Man abordait le sujet.

Le producteur vétéran de Spider-Man a dû répondre à ces commentaires récemment. Elle a semblé revenir légèrement en arrière sur les affirmations initiales dans une interview avec le New York Times il y a quelques jours.

« Nous sommes producteurs, nous pensons donc toujours que tout ira bien. J’adore travailler avec Kevin », a-t-elle déclaré. « Nous avons un excellent partenariat, avec Tom Rothman, qui dirige Sony et a joué un rôle déterminant, un grand leader avec de grandes idées. J’espère que cela durera éternellement.

Au fait, Rothman a confirmé que Spider-Man de Tom Holland apparaîtra bientôt dans un crossover MCU.

Source de l’image : Sony

Kevin Feige confirme que Spider-Man 4 est en développement

L’artisan du succès du MCU est Kevin Feige. Le président de Marvel a joué un rôle déterminant dans la création de la trilogie Tom Holland Spider-Man. Et le Times a interviewé Pascal et Feige ensemble. Voici ce que l’exécutif de Marvel avait à dire à propos du retour apparent de Pascal :

Amy et moi et Disney et Sony parlons de – oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Loin de Accueil. Cela ne se produira pas cette fois.

Feige n’a pas proposé de titre pour le prochain projet Spider-Man, mais Spider-Man 4 est le plus logique. Après tout, les fans veulent plus de Spider-Man de Tom Holland dans le MCU. Et Marvel et Sony leur donneront cela.

« A la fin du film que nous venons de faire, vous voyez Spider-Man prendre une décision capitale, une décision que vous ne l’avez jamais vu prendre auparavant », a poursuivi Pascal. « C’est un sacrifice. Et cela nous donne beaucoup de travail pour le prochain film.

Source de l’image : Sony

Spidey de Tom Holland apparaîtra dans le MCU

Cependant, Pascal a averti que tous les films de Spider-Man « ne seront pas une multitude de personnages ». L’approche était « bonne » pour No Way Home, a-t-elle déclaré. Mais elle tempère déjà les attentes de Spider-Man 4.

« Vous ne pouvez pas penser à vous surpasser en termes de spectacle », a déclaré Pascal. « Sinon, les films deviennent de plus en plus gros sans raison, et ce n’est pas un bon résultat. »

Si cela vous semble familier, c’est parce que les dirigeants de Marvel ont dit quelque chose de similaire à la fin de Fin du jeu. Ils ont taquiné un redémarrage en douceur pour le crossover Avengers 5 qui pourrait suivre.

« Mais nous voulons toujours essayer de nous surpasser en termes de qualité et d’émotion », a poursuivi Pascal. Kevin et moi ne voulons jamais perdre de vue une chose : Peter Parker. Qu’il est un enfant normal. Qu’il est orphelin encore et encore. Qu’il est un adolescent, donc tout dans sa vie est à un rythme accru, et tout compte plus que tout. Qu’il est alimenté par la bonté et la culpabilité. Qu’il lutte pour une plus grande cause et qu’il est vilipendé par la presse.

Nous verrons Peter de Holland au-delà de Spider-Man 4. Feige a taquiné que Spidey de Holland se présenterait «à un moment donné» en ce qui concerne les croisements. « Le quand et le où, bien sûr, est la partie amusante – et la partie dont nous ne parlons pas », a-t-il déclaré.

Le président de Marvel a également semblé taquiner que nous verrons plus de MJ de Zendaya. Il n’a donné aucun détail en répondant à une question sur l’obtention par MJ de l’armure Iron Spider à l’avenir.