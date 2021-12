Spider-Man: Across The Spider-Verse, première partie de la bande-annonce révélée

La suite de Spider-Man: Into the Spider-Verse s’appelle Across the Spider-Verse, et la première bande-annonce de « Part One » est arrivée. Le film sortira en salles en octobre 2022.

Miles Morales (Shameik Moore) revient dans la suite aux côtés de Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) et d’une « nouvelle équipe de Spider-People ». Ils combattront à nouveau un « méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré ». Oscar Isaac revient pour jouer à Spider-Man 2099.

Across the Spider-Verse est réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson. L’histoire a été écrite par Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham.

Into the Spider-Verse de 2018 a remporté le prix du meilleur film d’animation aux Oscars et a rapporté 375 millions de dollars dans le monde au box-office.

Les fans n’ont cependant pas à attendre 2022 pour un nouveau film de Spider-Man, car Tom Holland revient dans Spider-Man: No Way Home de ce mois-ci. Après cela, une nouvelle trilogie de films Spider-Man pourrait arriver.