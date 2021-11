Spider-Man arrive enfin dans « Marvel’s Avengers »

Spider-Man se dirige enfin bientôt vers Marvel’s Avengers, mais le wall-crawler est exclusif aux consoles PlayStation.

Le 30 novembre, l’événement Spider-Man: With Great Power Hero ajoutera le web-slinger à Marvel’s Avengers – pour tous ceux qui possèdent le jeu sur PlayStation 4 ou PlayStation 5, c’est-à-dire. Oui, Spider-Man n’est disponible que sur les consoles Sony. Désolé, joueurs Xbox et PC !

Le scénario de Spider-Man: With Great Power Hero Event implique que Peter Parker découvre un plan de la méga-entreprise Advanced Idea Mechanics (AIM) pour obtenir une nouvelle technologie qui renforcera son armée Synthroid et positionnera l’organisation comme une menace mondiale. Peter s’associe à Mme Marvel et Black Widow pour, espérons-le, mettre fin aux plans infâmes d’AIM tout en gardant son identité secrète intacte, bien sûr!

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour l’événement Spider-Man: With Great Power Hero, mais Crystal Dynamics a décrit certaines des améliorations de la qualité en direct à venir.

Marquez ces calendriers ! Une flopée de contenu et de remaniements sont tous disponibles le 30 novembre ! Klaw Raid : Son discordant

⚙️ Mise à niveau de l’équipement et remaniements des ressources

👕 Cosmétiques gagnés

🕸️ Événement Spider-Man Hero pour PS4 et PS5

Que vous soyez sur PlayStation ou non, le patch 2.2 introduira un tas de trucs comme le Klaw Raid à quatre joueurs et quelques améliorations du système, notamment :

Le niveau de puissance maximum passera de 150 à 175. Le recyclage des équipements permet aux joueurs d’améliorer tout ce qu’ils ont équipé avec des équipements plus puissants qu’ils trouvent. Les expéditions permettent aux joueurs d’obtenir certains produits cosmétiques, ressources et objets via le gameplay. Crystal Dynamics expliquera plus en détail comment cela fonctionnera bientôt. Les objectifs hebdomadaires par héros permettent enfin aux joueurs de relever des défis par héros plutôt que de verrouiller la progression sur le compte.

Il semble que le patch 2.2 sera une mise à jour saine pour Marvel’s Avengers, ce dont il a désespérément besoin en ce moment. Le président de Square Enix a récemment qualifié le jeu de déception, et plusieurs consommables controversés ont été retirés de la boutique du jeu en raison de l’indignation des fans.

Bien que Spider-Man soit exclusif à PlayStation est étrange, ce n’est pas choquant étant donné que Sony possède toujours le personnage. On ne sait pas si cette incarnation de la tête Web proviendra ou non de Marvel’s Spider-Man 2 d’Insomniac, mais nous le saurons bientôt. Peut-être un retour de l’acteur de voix préféré de Spidey Yuri Lowenthal se profile-t-il? On ne peut qu’espérer.

