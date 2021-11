Spider-Man arrive enfin sur Marvel’s Avengers sur PS4 et PS5

Il y a toute une série de nouvelles améliorations et d’événements à venir pour Marvel’s Avengers plus tard en novembre et le principal d’entre eux est le premier super-héros sur le thème des arachnides lui-même. Bien qu’il n’y ait toujours pas de photos de ce à quoi il ressemble dans le jeu (Peter Parker se relâche dans son travail), Crystal Dynamics a confirmé que Spider-Man arrive à Marvel’s Avengers le 30 novembre 2021 dans le cadre d’une mise à jour plus importante.

Comme annoncé précédemment, Spider-Man n’est disponible que sur les versions PS4 et PS5 du jeu, contrairement aux autres héros qui ont été ajoutés au fil du temps comme Black Panther. Dans le cadre de l’histoire, Spider-Man découvre une nouvelle menace de l’armée d’AIM et fait équipe avec les Avengers pour éviter un nouveau désastre tout en essayant de garder son identité cachée.

La mise à jour apporte également des améliorations indépendantes de la plate-forme, telles que le nouveau Raid appelé Discordant Sound. Situé après les événements de l’extension War for Wakanda, Klaw revient pour tenter de détruire Wakanda une fois pour toutes. Le plafond de niveau de puissance pour le jeu est également augmenté, passant de 150 à 175, ce qui signifie qu’il sera temps de maximiser à nouveau tous vos héros.

