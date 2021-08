Spider-Man arrive toujours dans Marvel’s Avengers sur PlayStation cette année

in

Le Spider-Man exclusif à PlayStation dans Marvel’s Avengers n’a pas été oublié.

Demain, Les Vengeurs de Marvel voit la sortie de l’extension Black Panther, War for Wakanda. Il s’agit de la plus grosse baisse de contenu du jeu à ce jour, mais cela a laissé les fans s’interroger sur le sort d’un autre personnage promis, mais jamais montré.

Cela, bien sûr, étant Spider-Man, qui a été annoncé comme un personnage exclusif à PlayStation bien avant même la sortie du jeu. Depuis lors, nous n’avions pas vu le personnage, et personne ne sait vraiment quand il sera jouable. Plus tôt cette année, le développeur Crystal Dynamics a déclaré que Spider-Man arriverait après Black Panther.

Le développeur a réitéré ces commentaires récemment, confirmant à . que Spider-Man sera là avant la fin de l’année.

Le concepteur de jeux senior Scott Walters a déclaré: “En termes de ce que nous pouvons dire maintenant, nous avons toujours prévu et cherché à sortir Spider-Man en 2021 pour les propriétaires de PlayStation. C’est toujours sur la bonne voie, nous aurons donc plus d’annonces plus tard cette année.”

The War for Wakanda ajoute un nouveau contenu significatif à Avengers, sous la forme de nouvelles missions, de nouveaux méchants, de nouveaux ennemis, un nouveau biome et Black Panther lui-même en tant que personnage jouable – le tout gratuitement. Cependant, cela ne changera probablement pas votre opinion sur le jeu.