Spider-Man: Aucune rumeur à la maison taquine le retour d’un personnage bien-aimé de Marvel

La dernière fois que nous avons rencontré Happy Hogan dans Spider-Man: loin de chez soi, il développait des sentiments pour la tante May de Marisa Tomei. À la fin du film de 2019, le couple s’est assis avec Peter Parker de Tom Holland pour lui parler de leur relation, mais il y a eu un problème de communication. Tante May pensait que c’était une «aventure estivale» alors que Happy était prêt à tout faire. Cela laissait les choses assez gênantes pour Happy, mais il y a certainement de la place ici pour que le personnage continue, d’autant plus qu’il n’assiste plus le regretté Iron Man .