Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 vient de faire un pas en avant massif avec un certain talent d’âme

Il a également été annoncé que Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad et Christina Steinberg reviennent tous pour produire Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, tandis qu’Alonzo Ruvalcaba coproduira et Spider-Man: Into the Spider -Le réalisateur Peter Ramsey sera producteur exécutif aux côtés d’Aditya Sood. De plus, Lord et Miller seront des scénaristes crédités sur Into the Spider-Verse 2 avec Shang-Chi et David Callaham de la légende des dix anneaux. Shameik Moore et Hailee Steinfeld reprendront respectivement leurs rôles de Miles Morales et Gwen Stacy.