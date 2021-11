Spider-Man de Tobey Maguire de No Way Home divulgué par la propre promo de Marvel

Tobey Maguire et Andrew Garfield ont repris leurs rôles de Peter Parker/Spider-Man pour No Way Home. C’est le plus gros spoiler de l’histoire du MCU de Marvel, un secret qui a été divulgué encore et encore cette année. Nous avons vu beaucoup de fuites crédibles jusqu’à présent, mais Sony et Marvel essaient toujours de tout nier. Leur stratégie actuelle avec du matériel marketing consiste à se concentrer uniquement sur Peter Parker de Tom Holland et les méchants emblématiques de Spider-Man auxquels il sera confronté. Mais il s’avère que la campagne marketing du film a peut-être commis une autre erreur, nous donnant un aperçu officiel de ce qui semble être Tobey Maguire en tant que Spider-Man.

Nous vous préviendrons que les spoilers suivent ci-dessous, mais vous avez déjà vu cent fois ce spoiler majeur.

On a déjà vu les 3 Spider-Men de No Way Home

Si vous avez suivi de près les spoilers de No Way Home, vous savez déjà que nous avons vu Tobey Maguire en costume de Spider-Man à quelques reprises. L’une des images divulguées de la fin de l’été montrait Garfield et Maguire au sommet d’un échafaudage en costumes Spider-Man. Sony a fini par confirmer l’image floue en déposant des demandes de droits d’auteur à son encontre.

Nous avons ensuite repéré ce qui pourrait être la main de Maguire dans la désormais tristement célèbre fuite vidéo de Garfield. Enfin, nous avons eu cette fuite massive qui a précédé la sortie de la bande-annonce de No Way Home 2. Les trois acteurs portant des uniformes de Spider-Man sont apparus dans celui-ci.

Mais ce ne sont pas des confirmations officielles de Sony ou de Marvel. Les studios n’ont pas encore officiellement confirmé que les deux acteurs sont dans le film.

De plus, Maguire a été porté disparu ces derniers temps. Il n’avait aucun nouveau film à promouvoir, il a donc évité toutes les questions No Way Home qui auraient été soulevées lors des tournées de presse. Garfield, en revanche, n’a pas eu autant de chance. Nous l’avons vu essayer de nier son rôle de No Way Home plus d’une fois tout en faisant la promotion de Tick Tick Boom de Netflix. Inutile de dire que nous n’avons jamais acheté ces démentis.

La surprenante fuite de Tobey Maguire Spider-Man

L’utilisateur de Twitter @dominic_kravitz a été la première personne à publier la vidéo suivante en ligne.

Voici une vidéo de ce que j’ai dans la boîte d’écorce. Juste au cas où vous pensiez que l’image était fausse. pic.twitter.com/D6WWrjYv36 – Dom (@Dominic_kravitz) 25 novembre 2021

Nous examinons les produits sous licence officielle No Way Home via BarkBox. Il s’agit d’un abonnement mensuel pour les produits pour chiens, qui a récemment lancé une boîte sur le thème No Way Home. Inutile de dire que ce type de promotion oblige les entreprises à obtenir une licence pour les matériaux de promotion sur leurs emballages.

Cela signifie que les efforts promotionnels de Marvel et Sony sont responsables de cette nouvelle fuite.

C’est l’intérieur de la boîte qui est excitant, car il comporte une image de Spider-Man. L’image comporte des sections en noir et blanc alternant avec des sections en couleur. C’est dans l’une des sections en noir et blanc que nous avons une figure inhabituelle de Spider-Man. Ou mieux, la tête d’un Spider-Man masqué.

En y regardant de plus près, vous vous rendrez compte que ce n’est pas le Spider-Man de Tom Holland, mais celui de Maguire.

Comme le souligne The Direct, cette image provient d’une des photos de couverture du Daily Bugle qui montrait Spider-Man de Tobey Maguire dans les films de Sam Raimi. C’est exactement la même image.

L’explication la plus simple de la surprenante révélation de No Way Home est que tout cela est une erreur. Nous avons vu une grosse erreur de montage dans la bande-annonce 2 qui a confirmé que Sony et Marvel avaient supprimé les grands personnages des scènes de bataille finales du film.

Mais et si c’était délibéré ? Ce maillage d’images en noir et blanc véhicule le même message que le reste de la campagne marketing No Way Home. Il s’agit d’un film multivers, nous aurons donc de nombreuses références à ces univers alternatifs. Cela inclut bien sûr l’univers Spider-Man de Maguire.