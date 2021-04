Spider-Man et le docteur Octopus entament leur bataille de méca avec le nouvel ensemble LEGO Marvel ⋆ .

]]>]]>

LEGO a officiellement dévoilé des images promotionnelles pour son ensemble LEGO Marvel Spider-Man & Doctor Octopus Mech Battle (76198) qui sera mis en vente le 26 avril, au prix de 19,99 $; Vérifiez le ici…

Mettez un puissant robot Marvel dans chaque main – et que la bataille commence! LEGO® Marvel Spider-Man: Spider-Man & Doctor Octopus Mech Battle (76198) offre aux enfants deux fois plus d’action de super-héros.

Cet ensemble de jeu à double méca Spider-Man vs Doctor Octopus comprend des pilotes de figurines, des membres mobiles et des armes cool. Les enfants mettent les figurines Spider-Man et Doctor Octopus dans les cockpits de leurs mechs correspondants. Les membres mobiles des mechs, ainsi que les blasters puissants, les éléments Web et d’autres accessoires amusants permettent aux jeunes super-héros de revivre l’action du film Marvel et de rêver à des aventures sans fin.

LEGO® Marvel Spider-Man: Spider-Man & Doctor Octopus Mech Battle (76198) offre aux enfants deux fois plus d’action de super-héros. Amusez-vous davantage avec ces 2 puissants robots et figurines mobiles. Inclut les figurines de Spider-Man et du Docteur Octopus et les mechs à construire correspondants avec des membres mobiles, des blasters puissants, des éléments en toile, des menottes et d’autres accessoires. Les enfants ouvrent les cockpits du robot, placent les figurines à l’intérieur, puis entrent dans un monde d’action et d’aventure imaginatifs tout en profitant d’un jeu de rôle sans fin avec leurs robots géants et riches en fonctionnalités. Un super cadeau d’anniversaire, de vacances ou tout simplement pour tout jeune super-héros ou enfant de 7 ans et plus passionné d’action. Les 2 mechs mesurent plus de 11 cm (4 po) de hauteur – parfaits pour les jeux de rôle pratiques. Et lorsque l’action de la journée est terminée, les mechs mobiles sont incroyables affichés dans la chambre d’un enfant.

