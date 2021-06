Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 trouve sa Jessica Drew

Jessica Drew a fait ses débuts dans Marvel Comics en 1977 dans Marvel Spotlight #32, 15 ans après que Peter Parker, alias Spider-Man, soit apparu pour la première fois dans Amazing Fantasy #15. Bien que Jessica et Peter tirent tous les deux leurs surnoms de super-héros du même ordre d’arachnides, ils ne sont en fait pas aussi étroitement liés qu’on pourrait le penser. D’une part, au lieu d’être mordue par une araignée radioactive, Jessica (dans son histoire d’origine) a acquis ses pouvoirs lorsque son père lui a injecté un sérum à base de sang d’araignée irradié pour la guérir de l’empoisonnement à l’uranium. Comme Peter, Jessica a une super force et peut ramper sur les murs, mais ses autres capacités incluent la manipulation de phéromones et la projection d’énergie bio-électrique. De plus, avant de devenir un super-héros, Jessica Drew a subi un lavage de cerveau pour devenir un agent d’HYDRA.