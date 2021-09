Spider-Man Iron Spider Suit Cosplay ressemble à une extension de la nanotechnologie ⋆ 10z virale

Un fan dévoué de Marvel a recréé le Homme araignée Combinaison Iron Spider complète avec ce qui semble être une nanotechnologie en expansion. Portée par Peter Parker de Tom Holland, l’armure a fait ses débuts à la fin de Spider-Man: Homecoming en tant que cadeau de Tony Stark (Robert Downey Jr.) au jeune héros, dans l’espoir qu’il rejoigne officiellement les Avengers. Cependant, ce n’est qu’après Avengers: guerre à l’infini que Spider-Man arborait le costume de combat avancé alors qu’il s’aventurait dans l’espace lors du combat contre Thanos (Josh Brolin).

La combinaison Iron Spider est la dernière armure que Tony a offerte à son mentoré. Même après sa mort dans Avengers: Endgame, Peter a continué à le porter dans Spider-Man: Far From Home, du moins au début du film. À la fin de ce même film, le jeune web-slinger a créé son propre costume en utilisant la technologie Stark. Cependant, selon les images de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, les fans peuvent s’attendre à ce que l’Iron Spider fasse une autre apparition dans le prochain film. De nombreux téléspectateurs sont curieux de savoir pourquoi Peter y revient dans le prochain trio, mais sont plus qu’heureux de le revoir, d’autant plus que son design est frappant et facilement reconnaissable.

Il n’est pas étonnant que le costume ait inspiré un fan de Marvel à recréer le costume d’Iron Spider. Jake Laser a partagé sur Instagram sa propre version impressionnante de l’armure. Pour capturer le même effet esthétique, Laser montre comment il a utilisé de minuscules cristaux liquides qui changent de couleur lorsqu’ils sont chauffés, créant un effet qui donne l’impression que le costume « coule » dans le porteur. Les appendices en forme de patte d’araignée, qui sont constitués de tubes gonflables, ressortent également de la même manière que la combinaison Iron Spider d’origine. Tous ces éléments incroyables sont obtenus en appuyant simplement sur un bouton, et le résultat ressemble étrangement au costume d’origine. Regardez la vidéo ci-dessous :

Bien que Peter ait porté le costume d’Iron Spider plusieurs fois depuis qu’il l’a reçu dans Guerre d’infini, il est probable que l’armure comporte de nombreuses fonctionnalités qui n’ont toujours pas été utilisées. Considérant que son premier costume fabriqué par Stark était équipé de plusieurs capacités secrètes, il n’est pas impossible que la même chose ait été faite pour son suivi. Cependant, il est peu probable que Spider-Man s’en tienne uniquement à la combinaison Iron Spider, ou à tout autre ensemble d’ailleurs. Les super-héros ont tendance à porter un costume différent à chaque fois qu’ils apparaissent dans un nouveau film pour diverses raisons, notamment pour augmenter les ventes de marchandises à chaque nouvelle sortie. Dans Spider-Man: No Way Home, Peter devrait porter au moins quelques types d’armures différents, y compris l’Iron Spider.

Mis à part les costumes de Spider-Man de Holland dans le prochain film de la phase 4, il y a aussi beaucoup de spéculations sur ce que seront les costumes potentiels d’Andrew Garfield et Tobey Maguire, s’ils devaient apparaître dans Spider-Man: No Way Home. On dit depuis longtemps que les deux acteurs figurent dans le prochain préquel réalisé par Jon Watts, car son récit est lié au multivers plus large de Marvel. Si Maguire et Garfield font une apparition, cependant, il y a de fortes chances que leurs costumes originaux de Spider-Man ne soient pas aussi avancés que ceux créés par Stark. Araignée de fer armure.

