Spider-Man: la bande-annonce de No Way Home a battu un énorme record

Pour ceux qui n’avaient pas suivi le développement de Spider-Man: No Way Home, la première bande-annonce indique aux gens que la série de films Spider-Man passée sera désormais attirée dans le MCU principal, avec le docteur Octopus d’Alfred Molina apparaissant à la fin , ainsi que des éclairs et une bombe citrouille taquinant la présence d’Electro de Jamie Foxx et de Green Goblin de Willem Dafoe. Il continue également d’y avoir des rumeurs selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs versions respectives de Spider-Man, et si tel est le cas, j’espère que la confirmation sera enregistrée pour le film lui-même, plutôt que montrée à l’avance dans un autre bande annonce. No Way Home voit également Zendaya, Marisa Tomei, Jon Favreau, Jacob Batalon, JB Smoove, Tony Revolori et Benedict Wong reprendre tous leurs rôles respectifs, entre autres.