Comme pour de nombreuses adaptations de bandes-annonces similaires, la piste audio de la bande-annonce réelle de Spider-Man: No Way Home a été levée et abandonnée sur des scènes de la série de dessins animés. Depuis que Doctor Strange est apparu dans la série, avec, bien sûr, tous les méchants les plus populaires de Spidey, il y a beaucoup de séquences à utiliser pour assembler la bande-annonce, et tout fonctionne très bien.