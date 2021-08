Spider-Man: la bande-annonce de No Way Home confirme un autre méchant classique de retour

Eh bien, grâce à Alfred Molina, nous savons qu’avec Doctor Octopus, la résurrection n’est pas à l’œuvre, mais quelque chose de timey-wimey, pour emprunter une ligne de Doctor Who. En avril, Molina a raconté l’histoire d’Ock dans Spider-Man: No Way Home reprend du “moment” où nous l’avons vu sombrer dans une tombe aqueuse après avoir empêché son réacteur à fusion de détruire New York, et en tant que tel, il serait numériquement vieilli pour ressembler à ce qu’il était en 2004. Vraisemblablement, c’est le même cas avec Electro et Green Goblin, ce qui signifie que les deux seraient arrachés à leur mort et jetés dans le MCU. Et tandis qu’Ock s’est au moins racheté avant la fin de Spider-Man 2 (bien que cela pose alors la question de savoir pourquoi il est apparemment redevenu un méchant dans No Way Home), Norman Osborn de Willem Dafoe était toujours très consumé par son personnage maléfique de gobelin dans Spider -Homme, et maintenant il est capable de faire des ravages dans un univers différent.