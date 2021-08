Spider-Man: la bande-annonce de No Way Home est enfin arrivée

Enfin, l’attente est terminée. Le temps est enfin venu de voir où va le voyage de Peter Parker. Et bien sûr, il se dirige vers plusieurs univers. La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est ici, et vous pouvez la consulter ci-dessous.

Arrivant au cinéma le 17 décembre, la nouvelle bande-annonce suit Peter Parker, et le monde sait maintenant qu’il est Spider-Man – à la suite des événements de Spider-Man: loin de chez soi. De toute évidence, la révélation de son identité secrète affecte également les gens autour de lui. C’est là qu’intervient le docteur Strange. Parker veut que Strange fasse oublier au monde que Parker est Spider-Man. D’une manière ou d’une autre, le multivers entre en jeu ici, et cela ramène certains méchants Spidey familiers du passé – le passé non-MCU qui est.

Spider-Man: No Way Home met en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, Zendaya dans le rôle de MJ, Jacob Batalon dans le rôle de Ned Leeds et Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange. De l’autre côté du multivers, Alfred Molina reprend son rôle d’Otto Octavius ​​de Spider-Man 2 et Jamie Foxx jouera à nouveau Max Dillon AKA Electro, reprenant son rôle d’Amazing Spider-Man 2.

Il y a eu un petit problème avec la sortie de la bande-annonce de No Way Home, car elle a fuité. Il a été extrait en ligne, mais si vous avez la chance de le regarder, cela signifie que vous avez vu un TikTok du téléphone de quelqu’un le jouer, tandis qu’un autre téléphone l’a enregistré. Inutile de dire qu’il était difficile de faire quoi que ce soit. Heureusement, vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessus – encore et encore – sans avoir à plisser les yeux.

Spider-Man: No Way Home est l’une des trois sorties de films MCU fin 2021, arrivant le 17 décembre. Le prochain film en salles est Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui arrive le 3 septembre – et vous pouvez consultez notre critique de Shang-Chi ici. Le 5 novembre, The Eternals fera ses débuts, et la dernière bande-annonce nous donne une meilleure idée de ce dont parle le film.