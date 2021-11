Spider-Man: la dernière bande-annonce de No Way Home ramène tous les méchants

La dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est arrivée, apportant avec elle de grandes surprises pour la dernière sortie MCU de Spider-Man.

Si vous essayez de vous lancer dans la dernière aventure du héros de la toile sans spoilers, vous voudrez probablement sauter le jeu ici (ou lire le reste de cet article).

Spoilers pour Spider-Man : loin de chez soi et Spider-Man : Pas de chemin à la maison au dessous de:

Comme révélé dans la première bande-annonce, No Way Home reprend là où Far From Home s’est arrêté: avec l’identité secrète de Peter Parker en tant que Spider-Man révélée au monde, quelque chose que Peter essaie de faire appel à l’aide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch) pour rectifier. Des hijinks magiques multivers s’ensuivent.

Les choses semblent mal tourner, cependant, entraînant l’apparition d’une pléthore de voyous Spidey des anciennes franchises Spider-Man de Sony (avant que le MCU ne soit là), y compris le Bouffon vert de Spider-Man (Willem Dafoe), le docteur Octopus de Spider-Man 2 (Alfred Molina) et Electro de The Amazing Spider-Man 2 (Jamie Foxx).

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre.