Spider-Man: la fin qui change la donne de No Way Home, expliquée

Cet article traite en détail de l’intrigue et des rebondissements de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il y a des spoilers ici !

Spider-Man: No Way Home est impossible de parler sans trop en dévoiler. Le film est tellement bourré de spoilers que j’ai peur de dire un mot avant votre avertissement requis. Lorsque [redacted] révéler? Lorsque [redacted] et [redacted] aller [redacted] au [redacted]? Et ne parlons même pas de comment [redacted][redacted].

Ce qui se passe dans No Way Home ne se passe pas seulement dans le vide. Cela remet non seulement la table pour Peter Parker (Tom Holland) et les prochaines aventures de Spider-Man, mais cela change également tout l’avenir du MCU. « Comment » est toujours une question, cependant – la conclusion de la première trilogie de films MCU Spider-Man a peut-être également laissé certains se demander ce qui s’est exactement passé.

Dans cet esprit, voici mon point de vue sur les cinq plus grandes révélations de Spider-Man: No Way Home, et pourquoi elles sont si importantes pour le héros et l’univers Marvel tel que nous le connaissons. Il va sans dire, les spoilers suivent !

Que s’est-il passé exactement avec cette fin?

En clair, tout est en quelque sorte de la faute de Peter Parker (ce qui est le but du film, et il se sent vraiment mal à ce sujet). Face à la révélation de son identité, il déclenche une série d’événements qui se terminent finalement par la mort de sa tante May (Marisa Tomei) et de tous ses amis et proches l’oubliant. (qui comprend son avocat Matt Murdock, alias Daredevil, joué par Charlie Cox et originaire de la série Netflix du même nom).

Le conduit de ces événements est le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) qui, en essayant d’aider Peter, jette un sort destiné à effacer de la mémoire de tous le fait que Peter Parker est Spider-Man. Peter interrompt ce sort d’origine plusieurs fois, le fait basculer et le sort amène finalement des personnages – Electro (Jamie Foxx), Doc Ock (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Defoe), Sandman (Thomas Haden Church) et The Lizard (Rhys Ifans) — d’autres chronologies, c’est-à-dire d’anciens films de Spider-Man, ceux où il a été joué par Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui apparaissent également.

Pas Doc Ock! Spider-Man: No Way Home/Sony

Pour réparer le gâchis, le docteur Strange lance deux sorts : l’un renvoie tous ceux qu’il a attirés dans le monde de Peter Parker dans leurs propres chronologies ou univers ; l’autre fait oublier à tous ceux qui ont connu Peter dans le MCU qu’ils l’ont jamais connu. Et cette dernière est bien plus compliquée une fois que l’on commence à réfléchir à ses implications !

Par exemple, qu’est-ce qui n’allait pas avec le sort original Strange Cast, qui était censé faire oublier aux gens que Peter Parker était Spider-Man? Ne pourrait-il pas refaire ce sort ? Comment ce sort était-il assez puissant pour briser le multivers ? Et si ce sort était assez puissant, pourquoi d’autres magiciens comme Wong (Benedict Wong) ne sont-ils pas intervenus au début ?

No Way Home ne fournit pas vraiment de réponses solides à aucune de ces questions. Une menace mondiale avec un manque de réponse des héros se produit également dans d’autres films, plus récemment Eternals. Dans le même temps, les règles des sorts et de la magie de Marvel ne sont pas concrètes. Marvel pourrait, bien sûr, rendre ces règles plus solides ou fournir une meilleure explication dans le prochain Doctor Strange et le multivers de la folie.

Mais pour l’instant, pour éviter que le multivers ne s’effondre sur lui-même et ne se répande dans la chronologie principale du MCU, tout le monde – y compris Strange lui-même – a dû faire effacer le MCU Peter Parker de leur cerveau. Cependant, Spider-Man et ses actes d’héroïsme existent toujours indépendamment de Peter. Selon l’ampleur du sort de Strange, il peut également n’y avoir aucune trace de Peter allant à l’école, pas de SAT, pas de permis de conduire ou d’autres formes d’identification. Je ne sais même pas comment il loue un appartement à moins qu’il ne paie en liquide.

Qu’arrive-t-il aux méchants et à l’univers alternatif de Spider-Mans Strange renvoyés chez eux?

À savoir, changeront-ils pour le mieux ? J’espere!

Tante May ne peut pas mourir en vain, n’est-ce pas ? Pour moi, la mort de tante May a été le moment le plus triste du film – beaucoup plus triste que Peter disant au revoir à ses amis qui oublieront de le connaître.

Après que Bruce Banner et Tony Stark’s Snaps aient ramené tout le monde de The Snap, May a créé un refuge pour sans-abri. Ils ont finalement donné au personnage plus à faire que simplement être « la chaude tante May » ou « la jeune tante May » en se penchant vraiment sur la façon dont elle voulait aider les gens. Nous avons pu en voir plus dans No Way Home qu’auparavant. Elle donne également à Peter l’inoubliable discours « grand pouvoir, grande responsabilité » et l’amène à mieux comprendre ce que signifie être un héros.

C’est le devoir des Avengers de sauver le monde, et la bonté est étroitement liée à ce devoir. Pour Peter Parker, cependant, sa bonté est liée à la responsabilité et se souvient de son amour pour l’oncle Ben (dans les itérations précédentes) et maintenant pour tante May. Son héroïsme n’est pas « vengeur » mais plutôt une continuation de leur héritage de vouloir protéger et aider des innocents.

À la fin du film, les Peter Parker ont aidé toute la galerie des coquins et les ont « guéris » de la folie. Quand ils reviendront à leurs chronologies, le film nous dit qu’ils n’auront probablement pas à mourir maintenant qu’ils n’ont plus à être des méchants. Ils ont également la possibilité d’être bons et de changer des vies pour le mieux dans leur propre calendrier, d’autant plus que plusieurs d’entre eux sont des génies. Avec cette seconde chance, ils pourraient faire de leurs univers des endroits exponentiellement meilleurs. Et pour l’amour de tante May, espérons qu’ils l’ont fait.

Qu’arrive-t-il à Peter Parker maintenant?

Donc, apparemment, Peter Parker commencera à partir de zéro, ce qui est un endroit particulier pour cette itération de Peter Parker.

Mis à part sa première brève introduction dans Captain America: Civil War, Peter a toujours eu le trésor de gadgets de Tony Stark – nouveaux costumes, nanotechnologie, trucs de drones, etc. Tony a joué le rôle de bienfaiteur réticent et encore plus de professeur réticent, et beaucoup des aventures de Peter ont présenté des moments où il a pu essayer de nouvelles choses que Tony a construites pour lui. Le dicton de Spidey dit « avec un grand pouvoir, une grande responsabilité », et une grande partie de ce grand pouvoir dans les deux derniers films de Spider-Man, y compris No Way Home, a permis à Peter d’apprendre à exploiter ce que Tony lui a donné.

Spider-Man avec un costume astucieux!Spider-Man: No Way Home/Sony

Maintenant, avec la mort de Tony dans Fin du jeu, la mort de May dans No Way Home et le sortilège de Strange qui a fait oublier Peter Parker à tous ceux que Peter Parker a connus, notre héros n’a rien ni personne. Il fait face à un monde avec peu de sécurité et une grande quantité d’inconnu. Cette incertitude semble plus alignée sur les origines de la bande dessinée de Peter Parker. Comme dans le matériel source de Marvel, il est maintenant un adolescent qui a les yeux clairs sur le fait d’être Spider-Man, mais qui nourrit de l’anxiété, de la solitude et du chagrin dans sa vie en tant que Peter Parker. Ce changement prépare le terrain pour une narration riche et une opportunité d’explorer différentes facettes du personnage. Partir de zéro n’est pas une mauvaise chose.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir du docteur Strange ?

Dans un échange passager, le docteur Strange dit à Peter Parker que Wong est maintenant le sorcier suprême après que Strange ait disparu pendant cinq ans. C’est un petit détail mais qui a en réalité de grandes implications. Le sorcier suprême est l’utilisateur de magie Marvel chargé de protéger la Terre des menaces mystiques. Wong est maintenant chargé de surveiller la Terre pour toute magie capricieuse ou potentiellement nocive.

Considérant que le docteur Strange a non seulement amené des êtres de chronologies alternatives dans le MCU principal, mais a également détruit le tissu du multivers en essayant de réparer son erreur, il semble que Wong et d’autres sorciers donneront à tout le moins à Strange une conversation sévère . Le Sorcier Suprême peut-il empêcher quelqu’un d’utiliser la magie perturbatrice du multivers ? Semble probable.

Il semble bien que la chute imminente de la grâce du docteur Strange deviendra l’intrigue de Multivers of Madness – la bande-annonce en tant que générique le confirme presque. Son sort réparateur à la fin de No Way Home, tout en sauvant le monde, a probablement des effets de grande envergure dont il se sent responsable. Il devra réparer le multivers qu’il a cassé et il pourrait devenir un voyou – et rechercher Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) – sans la bénédiction de Wong et d’autres sorciers.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les Avengers ?

Pour être honnête, je ne sais pas trop comment cela fonctionne.

Techniquement, après le sort, aucun des Avengers ne saura qui est Peter Parker. À peu près tous les Avengers connaissaient Peter Parker sous le nom de Spider-Man. Tous ceux qui ont combattu la dernière bataille dans Fin du jeu ont assisté aux funérailles de Tony Stark, où Peter a publiquement dit au revoir. C’est triste, car il y avait des amitiés naissantes là-bas, entre Peter et Strange, le capitaine Marvel et plus encore.

Mais, dans ce nouveau monde, Spider-Man et tous ses exploits existent toujours, comme nous le savons grâce à la dernière dépêche de J. Jonah Jameson. Il semble donc que Spider-Man soit toujours un Avenger, c’est juste que les Avengers ne sauront pas qui est vraiment Spider-Man. Ils devront renouer leurs liens avec Peter Parker. Ils pourraient également avoir besoin de le trouver, car Peter Parker ne semble plus avoir de technologie Stark.

Avec les défaites dans Fin du jeu, les Avengers ont maintenant perdu Iron Man (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson) et la moitié d’un Hawkeye (Clint Barton de Jeremy Renner veut désespérément prendre sa retraite). Wanda Maximoff est hors réseau après ce qui s’est passé à Westview (comme décrit dans WandaVision).

Pendant ce temps, Thor (Chris Hemsworth), Captain Marvel (Brie Larson), les Gardiens de la Galaxie (Chris Pratt, et al.) et Nick Fury (Samuel L. Jackson) sont hors de la planète. Black Panther (feu Chadwick Boseman) est à Wakanda (malgré des retards de production). Hulk (Mark Ruffalo) semble semi-retraité. Ant-Man (Paul Rudd) et la Guêpe (Evangeline Lilly) sont probablement en train de jouer avec des choses quantiques, mais nous ne les avons pas consultés depuis un moment. Captain America, alias Sam Wilson (Anthony Mackie), et le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan) sont sur Terre, toujours aux prises avec les répercussions du snap.

Magie via Doctor Strange ! Spider-Man : No Way Home/Sony

En termes de nouveaux membres, les Avengers ont gagné Shang Chi (Simu Liu), recruté par Wong. Ils gagnent également apparemment le Black Knight, comme le laisse entendre la scène des crédits Eternals. Et je serais surpris si la nouvelle Black Widow (Florence Pugh) et la nouvelle Hawkeye (Hailee Steinfeld) ne rejoignent pas bientôt l’équipe.

Il semble bien que les Avengers soient éparpillés pour le moment, et vous pourriez faire valoir l’argument très fort qu’ils n’existent même plus en équipe (réunion de Wong avec le capitaine Marvel et Hulk dans le post-crédits de Shang Chi scène est la seule confirmation à l’écran qu’ils sont toujours en contact les uns avec les autres). Les assembler en un seul endroit nécessiterait des voyages dans l’espace et peut-être même des sauts multivers. Mais ce n’est rien qu’un grand méchant et un film de plus ne puissent réparer.