Spider-Man: la nouvelle bande-annonce de No Way Home présente d’anciens méchants et une nouvelle mission

Sony Pictures Entertainment a publié une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man: No Way Home lors d’un événement spécial pour les fans. Le clip fait suite à une nouvelle affiche pour le prochain film du 17 décembre, qui est sorti lundi.

Ce nouveau clip présente tous les méchants que nous avons vus jusqu’à présent, avec le docteur Octopus figurant fortement dans la bande-annonce. C’est aussi une bonne excuse pour revisiter la bande-annonce précédente sortie en août, qui regorgeait de nombreuses allusions et taquineries sur les ambitions du film.

En plus d’avoir des yeux sur tous ces méchants de retour, nous avons maintenant une idée de ce qu’est le combat de Peter; ces méchants ne sont pas censés faire partie de l’univers de Spidey et sont, selon le docteur Strange, destinés à mourir. Si vous connaissez Peter Parker, vous savez qu’il n’est absolument pas d’accord pour ça. Doc Ock précise également que Peter Parker du MCU ne ressemble pas à son Peter Parker. Même ainsi, nous ne voyons ni Web ni emblème de Tobey Maguire ou d’Andrew Garfield dans cette bande-annonce. S’ils sont dans Spider-Man: No Way Home, la révélation ne se produit pas ici. Le venin de Tom Hardy, qui est apparu dans le monde de Spidey à la fin de Venom: Let There Be Carnage, est également introuvable. Découvrez le clip par vous-même ci-dessous et profitez-en pour tout découvrir.

Dans une récente interview, la star Tom Holland a confirmé ce que le titre du film laissait toujours entendre – que No Way Home aura un ton différent de celui de la franchise historiquement. Dans une interview avec Total Film, Holland a déclaré : « Ce qui va vraiment surprendre les gens, c’est que ce n’est pas amusant, ce film… c’est sombre et triste, et ça va vraiment être émouvant. » De façon inquiétante, Holland a ajouté que « Peter Parker est quelqu’un qui regarde toujours vers le haut… dans ce film, il a l’impression d’avoir rencontré son égal. »

Spider-Man: No Way Home sera présenté en salles le 17 décembre 2021. Le film promet d’opposer Spidey à une tonne de méchants, y compris des méchants présentés dans Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 et The Amazing Spider -Homme. Holland a confirmé dans la même interview que Electro de Jamie Foxx, présenté dans The Amazing Spider-Man 2 apparaîtra également dans le film. En plus de Spidey, le film Uncharted de Holland est en route. Pendant ce temps, Disney a récemment retardé toute la liste des films MCU en 2022.