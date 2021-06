Spider-Man: L’affiche des fans de No Way Home réunit les trois Peter Parkers et Wow

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

L’univers cinématographique Marvel est l’une des innombrables franchises affectées par la pandémie, avec un certain nombre de films retardés en conséquence. L’un des projets très attendus en salles est Spider-Man: No Way Home de Jon Watts, qui marquera la sixième apparition de Tom Holland dans le MCU. Et il y a une rumeur populaire selon laquelle il sera rejoint par les précédents acteurs de Peter Parker, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Une affiche épique de fans de Marvel a réuni les trois Spidey, et wow.