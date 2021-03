Spider-Man: Le coordinateur des cascades Now Way Home confirme que le film Marvel s’est terminé avec un post amusant

Bien que Spider-Man: No Way Home soit certainement encore loin d’être terminé, car il a un long processus de post-production devant lui, mais c’est toujours le quatrième film du MCU à terminer le tournage depuis la dernière entrée, Spider -Man: Far From Home est sorti. Black Widow et Eternals sont tous deux terminés et attendent simplement le bon moment pour être réellement publiés, ce qui dans ce cas est actuellement fixé pour juillet et novembre respectivement. Shang-Chi et la légende des dix anneaux est, comme No Way Home, en train de terminer la post-production.