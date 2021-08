Spider-Man: le réalisateur de No Way Home se moque hilarant de la fuite de la bande-annonce

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

En ce qui concerne les personnages de Marvel, Spider-Man est certainement l’un des plus aimés. C’est probablement pour cette raison que l’anticipation de Spider-Man: No Way Home est à son paroxysme, surtout maintenant que la première bande-annonce est enfin arrivée. Malheureusement, une version basse résolution de ladite bande-annonce a fuité quelques jours auparavant, et maintenant le réalisateur Jon Watts s’est moqué de manière hilarante de cette fuite.