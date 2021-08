Spider-Man: le temps d’exécution de No Way Home n’a-t-il pas été laissé entendre, mais pourrait-il même être précis?

Il y a eu tellement de rumeurs de pré-sortie autour de Spider-Man: No Way Home, dont beaucoup sont liées à des chaînes de cinéma. La plupart d’entre eux étaient liés à la bande-annonce, avec tant de gestionnaires et de projectionnistes affirmant avoir vu la bande-annonce – à tort. Ce temps d’exécution est probablement faux également. Ou, du moins, c’est une estimation prématurée de ce que pourrait être la fonctionnalité, sur la base des temps des deux précédents. Mais maintenant, devriez-vous commencer à planifier votre soirée rendez-vous autour de Spider-Man: No Way Home soit 150 minutes, car pour le moment, ce n’est rien de plus qu’une supposition éclairée, et pas quelque chose qui peut être “rapporté” par Cineworld UK – avec tout le respect que je leur dois.