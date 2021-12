Spider-Man: les 2 scènes de générique de No Way Home font allusion à l’avenir du MCU

Après tout ce qui se passe dans Spider-Man: No Way Home – camées, réunions, univers parallèles en collision, Doctor Strange prenant d’énormes L et une fin à succès – vous penseriez que les pouvoirs en place nous permettraient de respirer pour traiter tout ce que nous venons regardé. Mais Spider-Man fait partie du MCU et le MCU continue.

No Way Home a deux scènes de générique qui lui sont attachées qui font toutes deux allusion à ce qui va arriver pour Spidey et le reste du MCU. L’un taquine l’apparence d’un méchant emblématique de Spider-Man, et l’autre met en avant le prochain grand blockbuster de Marvel. Voici une ventilation de chacun et de ce qu’ils expliquent pour le MCU:

Spider-Man: la première scène post-crédits de No Way Home laisse la porte ouverte à Venom dans le MCU

La première scène de générique attachée à Spider-Man: No Way Home n’a pratiquement rien à voir avec Spider-Man. Au lieu de cela, il se concentre sur Eddie Brock (Tom Hardy) et son symbiote extraterrestre parasite Venom.

La dernière fois que nous les avons laissés, dans le générique de fin de Venom: Let There Be Carnage, Eddie et Venom ont été – sans beaucoup d’explications – transportés dans une réalité différente (en particulier, l’univers cinématographique Marvel) où ils pouvaient voir Peter Parker de Tom Holland à la télévision. ensemble. No Way Home semble impliquer qu’ils sont ici à cause du sortilège foutu de Strange. La nouvelle scène reprend juste après cela avec Brock/Venom parlant à un barman qui explique ce que Thanos a fait (claquer des doigts et éliminer la moitié de la population de l’univers). Cela épate l’esprit de Brock, et ni lui ni Venom ne peuvent comprendre ce qui se passe. Ils décident qu’ils doivent trouver Peter Parker pour obtenir plus d’explications.

Vous vous souvenez d’Eddie et Venom ?!Sony

Juste au moment où ils sont sur le point de quitter le bar, ils commencent à briller. À la fin de No Way Home, les personnages présentent ce même effet de lueur lorsqu’ils sont ramenés à leur chronologie d’origine, signalant qu’Eddie et Venom sont également renvoyés chez eux via le sort du docteur Strange. Mais alors que le couple est renvoyé, une petite particule du symbiote est laissée au bar dans l’univers de Peter Parker. Il commence à ramper avant que la scène ne passe au noir.

La scène a deux grandes implications, la première étant qu’Eddie Brock de Hardy ne sera probablement pas dans le MCU. En raison de la façon dont Marvel vendait auparavant les droits du film à ses personnages, Venom est une propriété de Sony tandis que Spider-Man est une collaboration entre Marvel et Sony. Faire entrer Hardy dans le MCU nécessiterait un feu vert de Marvel, ce qui ne semble pas (encore) être là. Cela pourrait être triste pour certains fans qui voulaient voir l’itération maniaque de Hardy de Brock et son symbiote torride et mangeur de cerveau se retrouver enfin face au Hollandais Peter Parker.

Bien que, comme l’ont prouvé No Way Home et ses nombreux croisements, cela ne veut pas dire que Hardy ne sera jamais dans le MCU. De plus, Brock et Venom garderaient ostensiblement leur connaissance du multivers et de Thanos même si le docteur Strange effaçait Peter Parker de leur mémoire. Il faudrait juste au moins un film de plus pour l’amener là-bas.

L’autre grande révélation est que si Hardy’s Brock ne rebondit plus dans le MCU, le symbiote Venom l’est toujours. Il n’a pas été zappé. C’est juste à la recherche d’un nouvel hôte. Et qui sait avec qui il se liera ? Peut-être que cela pourrait même se lier à la version MCU d’Eddie Brock. Quelle que soit la personne sur laquelle Venom s’accroche, il semble maintenant qu’il ne s’agit pas de savoir si Spider-Man de Holland fera enfin face à son ennemi juré de la bande dessinée, mais quand.

La deuxième scène de générique de No Way Home est une bande-annonce pour Doctor Strange et le multivers de la folie



Après tous les génériques, la deuxième scène de générique s’ouvre avec une voix off réprimandant le docteur Strange à propos du chaos dans le multivers – ce qui, je pense, a surpris le théâtre dans lequel j’ai vu le film. Quelques secondes plus tard, des scènes avec de copieuses coupures de saut commencent à clignoter à l’écran, et il a commencé à s’enfoncer dans le fait qu’il s’agissait en fait d’une bande-annonce pour le prochain Doctor Strange et le multivers de la folie, le prochain film MCU prévu. (J’utilise généreusement le mot « bande-annonce » car le clip ressemble plus à quelques images et scènes bricolées après les deux premières semaines de post-production.)

Fondamentalement, Strange est chargé de rétablir l’ordre dans le multivers, qu’il a apparemment modifié en essayant d’aider Peter dans No Way Home. Il retrouve Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), que nous n’avons pas vue depuis WandaVision, et lui dit qu’il a besoin de son aide. Entrecoupés en cours de route, de petits clips, y compris le premier regard en direct sur le méchant connu sous le nom de Shuma-Gorath et une photo du héros connu sous le nom d’America Chavez (Xochitl Gomez) et sa veste signature. Il se termine en disant que le docteur Strange reviendra. Nous aurons probablement une meilleure idée de Doctor Strange et du multivers de la folie à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du film le 6 mai 2022.