Spider-Man: les discussions sur Zendaya de No Way Home sont « proches » avec ses co-stars au milieu des rumeurs selon lesquelles elle sort avec Tom Holland

Si les directeurs de casting de Spider-Man décidaient un jour de changer de carrière, ils pourraient être des marieurs à succès, vous ne pensez pas ? Nous parlons ici d’un troisième couple possible de la franchise Marvel, cette fois avec les stars de No Way Home, Tom Holland et Zendaya. Ils ont été photographiés par des paparazzi la semaine dernière en train de partager un baiser épique dans la voiture de l’acteur de Spider-Man à Los Angeles. Maintenant, Zendaya n’est peut-être pas du genre à embrasser et à raconter, mais elle fait de doux commentaires sur leur prochain film Marvel.