Spider-Man: les théories de No Way Home suscitent plus d’enthousiasme chez les fans après cette torsion de Loki

Attention : une légère détérioration de la finale de la saison 1 de Loki est en jeu. Si vous n’êtes pas à jour, revenez une fois que vous vous êtes rattrapé.

À la fin de la finale de la première saison de Loki sur Disney +, quelque chose d’assez massif s’est produit qui a permis aux portes du multivers de s’ouvrir. Avec le dernier chapitre de Marvel Cinematic Universe qui ouvre la voie à quelque chose que nous attendions depuis un certain temps, certaines théories de Spider-Man: No Way Home et les fans qui les ont créées semblent avoir trouvé un second souffle dans leurs voiles. En conséquence, les médias sociaux se sont illuminés comme une chronologie fracturée, avec autant de tweets célébrant l’occasion.