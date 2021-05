Spider-Man: No Way Home Actor discute du secret intense qui entoure les films Marvel

En ce qui concerne Marvel Studios, il y a plusieurs choses que les fans savent être vraies, comme le fait que la société planifie les productions longtemps à l’avance et que c’est stratégique lorsqu’il s’agit de faire des annonces. Le studio est également notoirement secret en ce qui concerne ses projets et, par conséquent, les fans sont laissés à deviner et à spéculer sur ce qui se passe ou ce qui se passe dans un certain film. Le secret entourant Spider-Man: No Way Home en est un excellent exemple, car Marvel a fait de son mieux pour empêcher les détails de divulguer aux fans. Bien sûr, cette méthode peut également affecter les stars de différentes manières, et un acteur de No Way Home a partagé ses réflexions sur les énormes niveaux de secret entourant les films Marvel.