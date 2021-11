Spider-Man: No Way Home affiche taquine Spidey Multiverse

La nouvelle affiche de Spider-Man : No Way Home a été dévoilée. Le dernier film de Spider-Man sortira en salles le 17 décembre.

L’affiche a été publiée via un tweet du compte officiel du film qui indique « le multivers déchaîné ». Comme nous le savons depuis la première bande-annonce de No Way Home d’août, le film verra Peter Parker se retrouver dans un multivers créé accidentellement par Doctor Strange. L’un des méchants qu’il affrontera certainement est le docteur Octopus, le méchant de Spider-Man 2 de 2004, joué par Alfred Molina. L’affiche montre les bras robotiques de Doc Ock atteignant de manière menaçante notre héros lanceur de toiles – et si vous regardez attentivement, vous verrez également le Bouffon vert planer en arrière-plan. Découvrez-le ci-dessous :

Il n’y a eu aucune confirmation officielle des autres personnages multivers que Spider-Man rencontrera. Cependant, Empire a récemment annoncé que Sandman, joué par Thomas Haden Church dans Spider-Man 3 en 2007, et le Lézard, joué par Rhys Ifans dans The Amazing Spider-Man en 2012, apparaîtront.

La bande-annonce précédente a également taquiné Green Goblin de Willem Dafoe, tandis que le retour de Jamie Foxx en tant qu’Electro fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. En outre, selon les rumeurs, les précédents acteurs de Spidey, Tobey Maguire et Andrew Garfield, feraient partie du film, bien que Garfield l’ait nié à plusieurs reprises.

Spider-Man: No Way Home est réalisé par Jon Watts, qui a dirigé les deux précédents films MCU Spidey. Tom Holland revient en tant que Peter, avec Benedict Cumberbatch en Stephen Strange, Zendaya en MJ, Jacob Batalon en Ned, Jon Favreau en « Happy » Hogan, Marisa Tomei en May et Benedict Wong en Wong.